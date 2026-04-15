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Self storage en los barrios de nueva construcción de Madrid: soluciones para la falta de espacio

La proliferación de nuevas promociones residenciales en zonas como Valdebebas, El Cañaveral o Ensanche de Vallecas ha disparado la demanda de trasteros. En estos barrios, donde las viviendas son funcionales pero no siempre amplias, el self storage se consolida como una extensión natural del hogar.

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Madrid |

Self storage en los barrios de nueva construcción de Madrid: soluciones para la falta de espacio
Self storage en los barrios de nueva construcción de Madrid: soluciones para la falta de espacio | Globalbox

Las nuevas zonas urbanas de Madrid están diseñadas para optimizar el espacio, pero eso no siempre se traduce en amplitud dentro de las viviendas. Muchos residentes se enfrentan a la falta de armarios, sótanos o espacios auxiliares en sus hogares recién estrenados.

Globalbox ha adaptado su modelo a esta necesidad, con centros cercanos a las principales áreas en expansión residencial. Su red permite a los nuevos vecinos acceder a trasteros modernos, seguros y gestionables desde el móvil.

Una solución para viviendas que crecen con la familia

Mudanzas, nacimientos, teletrabajo o cambios en la estructura familiar suelen generar la necesidad de reorganizar el hogar. En estas situaciones, disponer de un trastero cercano se convierte en una ventaja práctica y rentable.

Con acceso 24 horas, app de control y zonas de carga, los centros de Globalbox en Madrid ofrecen autonomía y comodidad a quienes inician una nueva etapa en barrios como El Cañaveral o Ensanche de Vallecas.

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