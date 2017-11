Aleksandar Djordjevic en 4 Cuartos:“Doncic hace que la cancha se ilumine”

Hablamos de aspectos más personales en el primer cuarto mientras que en el segundo cuarto profundizamos en el conflicto FIBA-Euroliga, Luka Doncic y la Liga alemana entre otros temas de conversación.

En el tercer cuarto, nuestra particular tertulia a modo deen el que hablamos de la irrupción y liderazgo deen el Real Madrid; Mel Otero nos acerca la historia del jugador del Montakit Fuenlabrada Marko Popovic.

En el último cuarto, espacio para la Psicología del Deporte con José Manuel Beirán en el que analizamos cómo se deben afrontar los partidos internacionales sin los mejores jugadores; Alberto Pereiro, en la “Crónica en Rosa”, no cuenta la última del ex jugador de la NBA Lamar Odom. Terminamos con Edu Schell, en el “Rincón de Mateo”, con la historia de superación del jugador de Philadelphia 76ers Markelle Fultz.​