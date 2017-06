Tejerina: "En este país no hay recalificaciones por incendios ni incendios para la recalificación"

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha rechazado el "mito" de que España realice recalificaciones de superficies quemadas a causa de incendios, de acuerdo a la Ley de Montes de 2015, que recoge la modificación del uso de suelo incendiado antes de 30 años "por razones imperiosas de interés público de primer orden".

"En este país no hay recalificaciones por incendios ni incendios para la recalificación", ha asegurado en un desayuno informativo la ministra, que también ha negado que haya que modificar "ninguna política de recalificaciones" porque la afirmación de que los incendios se provocan para recalificar terrenos es un "falso tópico" de España.

En declaraciones a los medios, la ministra ha especificado en qué casos se podría considerar la recalificación de un terreno quemado. Así, para Tejerina, esto podría hacerse "en algunas circunstancias" como, por ejemplo, que se haya iniciado "alguna inversión" como, por ejemplo, una carretera, cuyo interés sea considerado "general" y haya sido declarado por parte de la comunidad autónoma, que necesita de un trámite de ley para realizarlo.

En este sentido, Tejerina ha recordado que el 95% de los incendios que se producen en España son por el factor humano y que la mitad son intencionados, pero ha añadido que eso no quiere decir que se provoquen para que haya una recalificación del terreno, ya que ha incidido en que se necesitan 30 años para que esto sea así, aunque haya "excepciones", como que el terreno sea considerado de interés público.

Según ha indicado la titular de Medio Ambiente, el 55% de la superficie en España es superficie forestal, pero "no necesariamente arbolada", conceptos que se tienden a "confundir". Según añade Tejerina, la superficie arbolada alcanza las 18 millones de hectáreas en España y "crece", al contrario de lo que se suele pensar, lo que sitúa a España en tercera posición de la Unión Europea.

Asimismo, ha recordado que la Ley de Montes se modificó para "facilitar la gestión de los montes" porque, según asegura, "un monte que está gestionado es un monte que está cuidado" y eso aporta "riqueza" al medio rural.

El incendio de Doñana, "estabilizado"

En declaraciones a los medios, Tejerina ha anunciado que el incendio que afectaba a los alrededores del Parque Nacional de Doñana está "estabilizado", es decir, que el fuego no avanza. En este sentido, ha diferenciado entre que un incendio esté estabilizado y controlado, término este último que, según asegura, se utiliza con "mucha cautela" porque significa que hay "garantías ciertas de la extinción" de un fuego y, por tanto, de que no se va a reactivar. Aun así, ha advertido de que "un incendio que está controlado pero no está extinguido todavía requiere de una vigilancia".

"Pudimos enviar un dispositivo muy importante y la evolución de ayer ya fue favorable, con lo que a lo largo de hoy, sin duda, mejorará -ha declarado a los medios a la salida del acto--. Ya no se nos han requerido más medios y eso es porque la evolución del incendio es positiva".

Con respecto a las causas del incendio de Huelva, ha comentado que la investigación corresponde a la comunidad autónoma y no al Ministerio, cuya labor, tal y como ha reiterado, es la de "prestar apoyo" para las tareas de extinción. Precisamente, Medio Ambiente ha destinado seis aviones anfibios y tres helicópteros para apagar el incendio de los alrededores del Parque Nacional de Doñana, cuyo "enorme valor ecológico" había que "preservar", según ha dicho la titular del Ministerio.

La campaña de este año de prevención de incendios del Ministerio incorpora por primera vez cuatro drones para mejorar el seguimiento de la evolución de los incendios en España, y ha reforzado los medios áereos destinados con dos aviones más de información y control.