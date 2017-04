Educación simplificará el Observatorio que lucha contra el acoso escolar para ganar en agilidad

Íñigo Méndez de Vigo pretende reactivar el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un organismo que se creó en el año 2007 con el objetivo de analizar la problemática del acoso escolar y de presentar estrategias de mejora. En estos diez años de vida, tan sólo se ha reunido en dos ocasiones –en noviembre de 2009 y en junio de 2011-. El Ministerio cree que esta falta de actividad se debe al elevado número de representantes, setenta aproximadamente, y por eso está dispuesto a reducirlos a la mitad. El objetivo sería dejar el número de miembros en cuarenta para ganar en agilidad y poder convocarlo.

Familias, estudiantes y sindicatos y perderán representantes en el Observatorio, según el proyecto de Real Decreto al que ha tenido acceso Onda Cero. Desde el Ministerio insisten en que no supondrá un problema porque no es un órgano de decisión, sino de participación: lo importante no es el peso específico de cada una de las asociaciones, sino la presencia y aportaciones de todos los agentes de la comunidad educativa. En el caso de los sindicatos, pasarán de doce representantes fijos a uno por cada asociación mayoritaria. Las patronales de la enseñanza contaban con cinco y, a partir de ahora, se tendrán que conformar con dos. El caso más llamativo es el de las asociaciones de estudiantes: de cinco miembros que tenían se quedarán con uno solamente. Asimismo, se reducirán las “personalidades de reconocido prestigio” de ocho a dos.

La comunidad educativa critica la medida

Algunos miembros de la comunidad educativa se muestran muy críticos con esta decisión del Ministerio. José Luis Pazos, presidente de la confederación de padres CEAPA –mayoritaria en la enseñanza pública- cree que es una cuestión “irrelevante” ya que el verdadero problema es que Educación no ha querido convocar el Observatorio. “Son excusas de mal pagador”, añade el responsable de Enseñanza de Comisiones Obreras. Francisco García explica que el Ministerio no puede decir que era imposible convocar a setenta personas y que le será "tremendamente ágil" reunir a cuarenta. Desde la Confederación de Estudiantes CANAE, Carles López considera que los alumnos están “poco representados” y denuncia que las patronales de la enseñanza cuentan con dos vocales, mientras los alumnos se quedarán con uno.

Para evitar que se repita la parálisis de la última década, el Ministerio quiere obligar al Observatorio a emitir un informe anual sobre el estado de la convivencia en los centros. Este documento se enviará al Consejo Escolar del Estado y a otras instituciones con el objetivo de adoptar medidas y estrategias contra el acoso escolar. También pretende “modernizar” este organismo, adaptándolo a nuevas problemáticas como el ciberbullying. El Proyecto de Real Decreto pasó el trámite en la reunión que Méndez de Vigo mantuvo con los consejeros de Educación el pasado 30 de marzo, “sin ninguna objeción por parte de las Comunidades Autónomas” aseguran fuentes educativas. Por ello, el Consejo de Ministros dará luz verde a la norma próximamente.