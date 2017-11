El abogado de la joven supuestamente violada en los sanfermines dice que tiene derecho a "hacer una vida normal"

El letrado Carlos Bacaicoa, abogado de la joven madrileña en el juicio por la presunta violación grupal en los sanfermines de 2016 , ha señalado que la denunciante tiene "derecho a hacer una vida normal y aparentar que no ha pasado nada".

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra juzga a puerta cerrada desde el pasado día 13 a cinco jóvenes acusados de una violación grupal a una joven de 18 años en los sanfermines del pasado año, vista en la que el tribunal aceptó como pruebas imágenes de la denunciante de las redes sociales pero no los mensajes en internet de los procesados, que se hacen llamar "la Manada".

En declaraciones a los periodistas, Bacaicoa ha precisado que no le ha parecido extraño que el tribunal del caso haya aceptado como prueba documental el informe sobre publicaciones de la denunciante en redes sociales elaborado por detectives privados. En ese sentido, ha explicado que se está "intentando evitar problemas de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, para que no declaren nulo el juicio".

El abogado ha considerado sobre el citado informe que, a su juicio, el tribunal sentenciador "no lo va a valorar en contra" de la joven. El letrado ha puntualizado que, en cualquier caso, "una víctima tiene derecho a hacer una vida normal, aparentar que no ha pasado nada y no encerrarse en casa y morir de inanición".