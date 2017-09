Rusia dice que sus tensiones con EEUU son culpa de la Administración Obama

"Las relaciones ruso-estadounidenses sufren no solo por conflictos, sino porque la anterior Administración actuó de forma miserable y con rencor, colocando una bomba de relojería en las relaciones", dijo Lavrov en una conferencia de prensa en la ONU. "No me esperaba esto de un premio Nobel de la Paz", añadió en referencia a Obama.

Lavrov lamentó que las posibilidades de cooperación entre los dos países se vean frenadas por una "histeria antirrusa" implantada en EE.UU. y aseguró que el mundo sufre por ello. El ministro ruso denunció la existencia de "toda una campaña" para cuestionar la "legitimidad" de la elección del presidente estadounidense, Donald Trump, basada en la supuesta "interferencia" rusa en los comicios.

"Pero no hemos visto ninguna prueba", subrayó Lavrov, que explicó que pidió evidencias a su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, y dijo que esté le aseguró que existen pero que son confidenciales. "En EE.UU. se filtra toda la información todo el tiempo. Cuando hay tanta gente en audiencias, en investigaciones, no puede ser que no se haya filtrado un solo hecho (de la supuesta interferencia rusa)", añadió.