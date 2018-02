Un padre se hace pasar por su hija de once años y da una paliza al hombre que la acosaba

Había acudido a la policía antes y harto de que no hicieran nada, un padre de una niña de 11 años decidió hacerse pasar por ella para concertar una cita con el hombre que la acosaba. Ha ocurrido en Argentina y el acosador recibió una paliza. Después, el padre volvió a llamar a la policía. El padre difundió las imágenes en Faceboook.

El individuo le enviaba fotos íntimas y le hablaba de sexo, hasta que el padre de la menor se metió por medio. "Creyendo que le hablaba mi nena, pedía que mandara fotos en bombachita, mandó fotos de su miembro, un vídeo masturbándose y dijo que vaya a su casa. Y preguntó: '¿Sos virgen?'", explica el padre, Walter Rodríguez.

Según recoge el diario Los Andes, el acusado había intentado en varias ocasiones, aunque sin éxito, quedar con la menor, insistiéndole en que debía mentir a sus padres y no contarles sus conversaciones a través del móvil. Según cuenta el padre de la pequeña, "primero me dijo que vaya a su casa y me pasó la dirección, después que a su casa no podíamos ir porque estaba su mamá y que nos veamos en la esquina de la concesionaria de autos".

El día de la cita, Rodríguez identificó al acosador gracias a las fotos sexuales que él mismo le había enviado pensando que se dirigía a la niña. Así, el padre le increpó, le dió una paliza y después llamó a la policía.

Ambos tienen ahora una causa judicial abierta, el padre de la menor por lesiones y el acosador, que fue puesto en libertad tras ser detenido, por ciberacoso a menores.