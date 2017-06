Obligan a una mujer a taparse mientras amamantaba a su bebé en un autobús

Cada vez más personas toman conciencia de que las mujeres pueden alimentar a su bebé en el momento y lugar que ellas consideren oportuno, sin necesidad de aislarse, esconderse o taparse. Sin embargo, aún siguen existiendo personas que consideran que este acto es humillante para la mujer y por ello deben cubrirse mientras alimentan a su hijo.

Chloe Wild, una mujer de Reino Unido, compartió un episodio que le tocó vivir cuando estaba amamantando a su hijo en un autobús.

"Mientras daba de comer a mi hijo el conductor del autobús en el que iba montada me preguntó si tenía una toalla para cubrirme. Yo le contesté que no y entonces me dijo que me tenía que ir a una zona aislada del vehículo"

Posteriormente el hombre le preguntó por su nombre para poder denunciarla. La madre intentó hacerle entrar en razón y le cuestionó si al él le gustaría comer con algo en la cara, a lo que contestó que desde hace muchos años se le advirtió de que todas las mujeres que amamantasen en su autobús tenían que taparse.

Al ver que el conductor no entendía la situación ella se negó a dar su nombre y argumentó que no había hecho nada malo.

Chloe se muestra muy descontenta y humillada con la situación que le tocó vivir y expone que es importante tomar medidas en contra de este tipo de comportamientos, según informa Metro.

"Creo que este tipo de actitudes afecta enormemente a las tasas de lactancia de Reino Unido. Existe mucha presión sobre las mujeres a la hora de amamantar. Es un acto físico muy complicado. Además, cuando te encuentras en esta etapa se experimenta un gran cambio de hormonas que lleva a revolucionar las emociones. Por eso, un acto como este puede hacer que te sientas una fracasada sino puedes hacerlo", dijo Chloe.

"Por suerte yo soy una persona fuerte y he tenido bastante fácil mi proceso de lactancia. Sin embargo, esta presión hace que muchas mujeres se sientan avergonzadas y con menos confianza", añade.

Los encargados de la empresa de autobuses lejos de pensar igual que el conductor, han proporcionado un trato muy correcto a Chloe y han expuesto que tienen conciencia del periodo de lactancia y que las mujeres que quieran amamantar a sus hijos pueden hacerlo sin ningún problema cuando utilicen sus servicios.

"Las madres que tengan que amamantar a sus hijos son bienvenidas y nos preocupa oír hablar de lo que ocurrió ese día con Chloe. Después de conocer el desagradable episodio nos hemos puesto en contacto con ella y nos hemos hemos disculpado. Además, haremos un seguimiento interno sobre el tema", expone un portavoz.