Michel Temer dice que las grabaciones que le inculpan están manipuladas

El presidente brasileño, Michel Temer, ha realizado una comparecencia pública en la que ha pedido la suspensión de la investigación del Tribunal Supremo Federal.

Considera que la grabación en la que aparece presuntamente ordenando que se mantengan los pagos al expresidente de la Cámara de Diputados está manipulada.

"Vamos a presentar una petición al STF para que suspenda la investigación propuesta hasta que se verifique la autenticidad de la grabación clandestina", ha explicado Temer.

Así, el mandatario brasileño ha optado por arremeter contra el delator Joesley Batista, del que ha destacado que está libre paseándose por las calles de Nueva York, impune "después de grabar clandestinamente".

"No ha ido a la cárcel y parece que no irá", ha señalado en un intento evidente de desacreditar al empresario, del que asegura que no estaba contento con el Gobierno.

En concreto, Temer sostiene que la grabación de audio con Batista ha sido editada hasta en 50 ocasiones.

"Es un montaje, una acción deliberada para incriminar a ciertas personas. Brasil camina rumbo a la recuperación económica", ha argumentado.

En la grabación, Temer presuntamente ordena al empresario Joesley Batista que mantenga los pagos al expresidente de la Cámara de Diputados y su entorno después de que Eduardo Cunha entrara en prisión para garantizar su "silencio" sobre los casos de corrupción que afectan al nuevo Gobierno.