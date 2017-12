Al menos cinco transeúntes mueren arrollados por autobús en una boca de metro en Moscú

En las imágenes divulgadas por medios locales se puede ver como el autobús baja a gran velocidad por la escalera del paso subterráneo que da a la estación de metro Slaviánski Bulvar, donde habría aplastado a varios transeúntes.

En estos momentos, el autobús se encuentra atascado a la entrada de dicho subterráneo. Por el momento, se desconocen las causas del siniestro, que ocurrió en día laboral, ya que la Navidad ortodoxa en Rusia se celebra el 7 de enero.

En los últimos meses las autoridades locales han tomado medidas especiales de seguridad para evitar atropellos masivos perpetrados por terroristas.

