Maduro acepta la invitación de Zapatero para reanudar diálogo con la oposición

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aceptado la "invitación" del Gobierno dominicano y del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero a retomar un diálogo con la oposición. "Quiero anunciar que (...) acepto esta nueva jornada de diálogo", informó el jefe de Estado venezolano en cadena obligatoria de radio y televisión, en referencia a lo que él mismo señaló como una "invitación" por parte de República Dominicana y de Rodríguez Zapatero.

Maduro indicó que esto implica "instalar en las próximas horas una nueva jornada de diálogo para la paz y por la democracia venezolana". El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, informó este martes en París a su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, de que las conversaciones comenzarán el miércoles en República Dominicana.

Para lo que parece un nuevo proceso de conversaciones, el mandatario venezolano designó a Jorge Rodríguez, actual alcalde del municipio Libertador de Caracas, para que represente a su Gobierno en esta reunión y para "continuar los esfuerzos de diálogo".

Asimismo, aseguró que esta invitación tiene todo su compromiso "para que las cosas sigan saliendo bien y para que avancen". "No digo más. Me gustaría decir mucho más pero no debo, debemos ser prudentes para que en esta oportunidad fructifique de manera exitosa el diálogo por la paz y la soberanía de Venezuela", agregó.

Maduro agradeció a Rodríguez Zapatero y al Gobierno de República Dominicana la iniciativa. Sin embargo, la oposición venezolana negó hoy las supuestas conversaciones. Fuentes cercanas a la negociación dijeron a Efe que dirigentes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tienen previsto estar mañana en República Dominicana para una toma de contacto con el Gobierno.