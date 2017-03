Fillon no ve razones para retirarse y dice que solo él tomará la decisión

El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, afirmó este domingo que no ve razones para retirarse, sobre todo después del apoyo popular recibido esta tarde en la calle, y aunque dijo que está dispuesto a dialogar con su partido, la decisión final la tomará él.

Fillon admitió que eso no quiere decir que no esté "dispuesto a dialogar", y aunque asistirá mañana al consejo político que ha organizado con carácter urgente su partido, Los Republicanos, insistió en que la decisión será suya.

En cualquier caso, subrayó que su intención de seguir adelante "se ha visto confortada" por la concentración en la explanada del Trocadero de París, que según su versión reunió a 200.000 personas (la policía habló de 40.000), "que todo el mundo decía que iba a ser un fracaso y ha sido un éxito".

Explicó que si abandonara, eso conduciría a "un callejón" para la derecha y el centro, y consideró que un programa que no fuera "radical" como el suyo "conduciría al fracaso".

"No soy autista, veo las dificultades (...). No estoy encerrado en una certidumbre, pero constato que no hay alternativa".

Ante la deserción en cadena de responsables y cargos políticos de la derecha por el escándalo que arrastra (más de 250 han pedido que abandone la carrera al Elíseo), señaló que "no es el partido el que va a decidir".

Y a ese respecto, aunque reconoció que había estado estos últimos días en contacto con los que fueron sus principales rivales en las primarias de la derecha, Alain Juppé y Nicolas Sarkozy, reiteró que no serán ellos los que tomarán "la decisión en (su) lugar".

"Hoy -argumentó- la cuestión es si mi candidatura, validada por las primarias, la sigue apoyando una mayoría de la derecha y el centro, y eso es lo que ha quedado demostrado" con la concentración en París.

Muchos de los que han pedido que renuncie han propuesto que Juppé tome el relevo por haber acabado en segundo lugar en las primarias de noviembre.

Ante esa alternativa, Fillon dijo que "no corresponde a la elección de la derecha y el centro".

"Cualquier candidatura improvisada a 50 días de las elecciones presidenciales, con un proyecto que no sería de ruptura ni un proyecto en el fondo radical como el que he propuesto, y que ocasionó mi victoria en las primarias (...) conduciría al fracaso".

Juppé, que hizo saber por personas de su entorno el viernes pasado que podría ser el sustituto de Fillon si este abandonara, esta noche indicó que mañana por la mañana hará una declaración a la prensa desde Burdeos, la ciudad de la que es alcalde.