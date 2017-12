El PNV dice sí a reformar la Constitución si se aborda la cuestión vasca y catalana

El diputado ha dado en Bilbao una rueda de prensa con motivo del Día de la Constitución, en la que ha opinado que parece "evidente la crisis en la que se encuentra la Constitución. La posición del PNV es la misma que hace 39 años. Entonces nos abstuvimos por el no reconocimiento de la nación vasca y ese distanciamiento ha aumentado con la interpretación que se ha hecho de muchos de sus artículos, con recortes de competencias que habíamos pactado".

Ahora que se habla de reforma, Esteban ha declarado que ésta "no puede ser para apretar las tuercas aún más a los nacionalismos catalán y vasco. En todo caso, si lo que se pretende es solucionar el problema, lo inteligente sería tratar de incorporar a aquellos que ya nos quedamos fuera del consenso constitucional".

"Hay un exacerbamiento del concepto de nación española en un sentido excluyente y negador de la existencia de otras naciones, y eso es un problema. Nosotros creemos que la solución va en otro sentido, en la línea, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, de un concierto político. Igual que ya hay un concierto económico y una bilateralidad, habría que trasladar eso al ámbito político".

También aboga el PNV por una modificación del sistema de garantías, "porque el Tribunal Constitucional ha demostrado no ser un árbitro neutral".

La conclusión es, según Esteban: "¿Reforma? sí, pero depende para qué. Si no es para abordar los dos grandes problemas, que son la cuestión vasca y catalana, el reconocimiento de Euskadi y Cataluña como naciones, pues me temo que no va a servir para nada y esa posible reforma solo va a conducir al fracaso".