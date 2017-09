El PNV avisa al Gobierno de que si se excede en Cataluña, no hablará de cuentas

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban , ha asegurado que "si Madrid se excede" en las medidas que toma en Cataluña , "el ambiente para hablar con el Gobierno sobre presupuestos no será el más adecuado" .

En una entrevista en Radio Euskadi, Esteban ha dicho que, en estos momentos, la negativa del PNV a negociar el proyecto de cuentas públicas del Ejecutivo de Mariano Rajoy "no es postureo", sino que "manifiesta simple y llanamente lo que piensa" respecto a la actitud del PP. Según Esteban, su partido espera que el Gobierno dé "un cauce político" a la situación en Cataluña para poder empezar a negociar los nuevos Presupuestos Generales del Estado y, ha advertido de que, si no se logra esa salida política, "no se darán las circunstancias" para que PNV pueda hablar con el Gobierno.

Desde luego ahora "es evidente" -ha afirmado- que "no es la situación más adecuada para que nos pongamos a negociar", si bien ha aclarado que su partido mantiene "los canales de comunicación abiertos con todo el mundo". "A mi me hace mucha gracia que la izquierda abertzale se convierta en el paladín del proceso catalán porque si hubieran querido eso, ETA no debía haber asesinado nunca ni la izquierda abertzale debía haber apoyado la violencia", ha respondido Esteban a las críticas a su partido desde Sortu. "Nadie en Barcelona se quiere hacer una foto con ellos porque les deslegitima", ha sentenciado.