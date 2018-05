Pedro Sánchez: "No necesitamos aprovechateguis ni amarrateguis, sino sentido común"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , ha defendido que, ante el desafío del secesionismo catalán , España no necesita "ni aprovechateguis ni amarrateguis", sino "sentido común, unidad y responsabilidad por parte de todos los responsables políticos".

Sánchez ha recordado al presidente Mariano Rajoy que los socialistas son "leales con el Estado y con los españoles", no con su Gobierno, que durante siete años "no ha hecho absolutamente nada más que confrontar territorialmente a Cataluña con el resto de España para arañar votos", mientras que al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha dicho que "hay que ser de fiar" y que "no se pueden dar bandazos".

El líder del PSOE ha hecho estas declaraciones en Soria, después de que Rivera retirara ayer su apoyo a Rajoy en la aplicación del 155 y que hoy dijera que ésta "no se puede levantar" aunque haya gobierno, si antes no se compromete con el Estatut y el respeto a la ley.

Sánchez ha recordado a Rivera que la aplicación del 155 es para defender "la Constitución, la integridad territorial y la soberanía nacional" y ha sostenido que en eso los españoles lo que quieren es verles "a todos unidos".

Tras asegurar que el PSOE "va a estar ahí", ha apuntado que "si las derechas se quieren enredar, que se enreden", al tiempo que ha pedido "responsabilidad, unidad y mucho sentido común".

A ese respecto, ha subrayado que él viene de estar unos días en Londres explicando la posición de España ante la crisis de Cataluña y ha opinado que eso es lo que deberían estar haciendo también por Europa Mariano Rajoy y Albert Rivera.