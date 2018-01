C's pedirá a Torrent que reconsidere a Puigdemont como candidato a presidente

Así ha respondido la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, al término de la reunión de la dirección de la Ejecutiva, en su primera rueda de prensa en la madrileña sede de la calle de Alcalá como portavoz del partido tras conocer las intenciones de Torrent.

De la carta que el presidente de la Cámara catalana ha enviado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle una reunión y abordar la situación de Cataluña, Arrimadas cree que su intención es actuar como "representante y emisario" de Oriol Junqueras y Puigdemont.

"No he leído la carta pero me temo que no va a ir a defender a los 135 diputados del Parlament", ha subrayado Arrimadas.