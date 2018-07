Mariano Rajoy resalta la unidad de los partidos contra el terrorismo y por la libertad

Rajoy ha asistido en la Puerta del Sol a un acto en homenaje a las víctimas del 11M, en el que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en presencia de representantes de las cuatro asociaciones de víctimas del terrorismo, por primera vez todas juntas, han colocado una corona en la placa que recuerda a las víctimas y a quienes les socorrieron aquel 11 de marzo de 2004.

El presidente ha recalcado que la lucha contra el terrorismo sigue siendo "una de las prioridades" de España y de todos los países "que han sido golpeados y con mucha dureza a lo largo de los últimos años".

"España seguirá defendiendo, como ha hecho siempre, la vida, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, tanto aquí como fuera del país", ha dicho, antes de añadir que "si hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo todos es en la defensa de las personas".

El 11 de marzo de 2004 fue, ha recordado Rajoy, "uno de los acontecimientos más terribles y que más impactó a la opinión pública española", y por ello ha querido estar presente en este "acto sencillo" al que por primera vez han asistido representantes de las cuatro asociaciones de víctimas del terrorismo, que otros años han recordado los atentados en distintos actos.

Tras mostrar su "solidaridad, afecto y cariño" a las familias de los fallecidos y a los heridos, ha garantizado que el compromiso de España con la lucha contra el terrorismo, y ha agradecido sobre todo la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los militares, que en misiones como Irak, Líbano, Mali o Somalia "defienden la libertad, la seguridad y nuestros derechos".

"Ojalá que no vuelvan a repetirse estos acontecimientos. Lo más importante que tenemos las personas son nuestros derechos y nuestra obligación es preservarlos, defenderlos y estar juntos todas las fuerzas políticas en defensa de la vida y de los derechos humanos", ha añadido.

Precisamente el hecho de que todas las asociaciones de víctimas hayan participado juntas por primera vez en doce años en este homenaje es "algo muy reconfortante", porque "hay cosas en las que es imposible no estar de acuerdo, y hay que estar de acuerdo por diferencias que pueda haber".

"Estamos hablando de vida, de derechos y libertades, de lo más importante que tenemos como seres humanos, no como personas que pensemos de una manera o de otra", ha seguido diciendo.

Y ha considerado "muy importante y muy reconfortante", además de "muy positivo", que "la práctica totalidad de los partidos también estemos juntos". "Si hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo todos es en la defensa de las personas".

Respecto a su ausencia en el acto de homenaje que se celebra a las diez de la mañana en Atocha, al que asisten los líderes del PSOE y de Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Rajoy ha respondido que tiene una "agenda muy complicada", ya que debe presidir la reunión del Consejo de Ministros, y que no puede "estar en todos los sitios".

Con todo, ha dicho que no tiene "el más mínimo inconveniente" en compartir un acto con ellos y ha recordado que se ha reunido con Sánchez, con Iglesias, con Albert Rivera "y con todos los que han querido reunirse conmigo".

"He firmado un pacto antiyihadista con el PSOE al que luego se han incorporado otras fuerzas. Y creo que en esta materia no hay discrepancias, creo que es un dato muy positivo; ya lo que nos faltaba era, en un asunto como éste, no coincidir", ha concluido.