Lorena Ruiz-Huerta rechaza la oferta de Errejón de crear una lista junto a Espinar

"Ese no es nuestro proyecto, el intercambiar unos cuantos sillones", ha recalcado Ruiz-Huerta en declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea, donde ha lamentado que Podemos "va por el camino de convertirse en un partido de la casta".

La corriente a la que pertenece Ruiz-Huerta, Podemos en Movimiento, defiende un proyecto "transformador" para la Comunidad de Madrid construido "desde la unidad popular" con los actores a favor "del cambio político", como Equo, Izquierda Unida, las candidaturas de unidad popular o las mareas ciudadanas.

Tras la definición del proyecto, se convocaría "unas primarias plurales y democráticas". "Yo no he venido a hacer política como hace el PSOE toda la vida", ha esgrimido Ruiz-Huerta, que ha reiterado que no va a aceptar entrar "en esa lista" porque no comparte ni las formas ni es su proyecto.

La parlamentaria regional ha indicado que Errejón la llamó por teléfono y le envió un mensaje por Telegram para ofrecerles, tanto a ella como a Espinar, un puesto en su lista. "No quiero un sillón, no quiero un puesto en un grupo parlamentario. He venido aquí a hacer una política transformadora por la manera que nos constituimos nosotros mismos", ha remarcado.

En la asamblea celebrada ayer por Podemos en Movimiento, Ruiz-Huerta defendió participar en las primarias, pero se decidió "de manera apabullante" que no se concurriera en el proceso. "Son unas primarias que no reúnen las condiciones para garantizar la pluralidad ni que puedan participar en estas próximas elecciones los otros actores que son necesarios para ganar", ha apostillado.