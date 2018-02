Francisco Camps declarará "supertranquilo" en una causa secreta sobre obras en la F-1

"Me seguiré defendiendo con entereza, con serenidad y con ganas de que termine esto lo antes posible", ha dicho este miércoles Camps ante los medios a su salida del pleno del Consejo Jurídico Consultivo y antes de dirigirse hacia la Ciudad de la Justicia, donde está citado a declarar por el Juzgado de Instrucción número 17.

Camps ha dicho que aunque no se siente perseguido por nada ni por nadie, desconoce por qué "alguien" tiene "algún interés" en que su nombre no desaparezca "nunca" de los medios de comunicación, y ha asegurado que el instructor no le podrá preguntar "por papeles de Panamá, por cuentas en Suiza o Andorra o por un aumento patrimonial" pues él no se ha enriquecido "jamás".

Tras insistir en el carácter secreto de las diligencias por las que ha sido citado, ha pedido que se investigue quién ha filtrado a los medios el objeto de esta investigación y, en caso de que se confirme que es por la organización de la Fórmula Uno en Valencia, ha defendido que "todo se hizo fenomenal". "Intentaré mantener la verticalidad, la serenidad y la seriedad" ante el juez porque ser president de la Generalitat Valenciana "exige dignidad cuando se es y cuando se deja de ser", ha avanzado Camps, quien ha reiterado el "desconocimiento absoluto" de lo que se le va a preguntar este miércoles en el juzgado.