ERC apoya a Puigdemont pero avisa que "por encima de todo está el país"

En la rueda de prensa posterior a la permanente de ERC, Sabrià ha indicado que "ante el embate más feroz que nunca del Estado contra los derechos de los diputados catalanes y la demofobia del Estado español, ERC pide a todos los partidos firmeza en defensa de las instituciones de Cataluña".

Según el portavoz de ERC, la resolución del Tribunal Constitucional en la que se "condiciona" la validez de la investidura de Puigdemont "es esperpéntica" y transmite la voluntad implícita del Gobierno del Estado "de ganar en los tribunales lo que no gana en las urnas".

Frente a esto, ha recalcado Sabrià, "hace falta firmeza, porque sabemos que nos jugamos colectivamente con inteligencia tirar adelante", y en este sentido, ha reiterado que el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, "es nuestro candidato". "No cederemos a las presiones del Estado, nosotros estaremos allí en el Parlament para votar la investidura de Puigdemont, -ha confirmado- puesto que hay que defender los derechos de todos los diputados y buscar la mejor forma de oponernos a las resoluciones que tratan de impedir que se haga efectiva la voluntad democrática de los catalanes".

Ahora bien, dicho esto, el portavoz de ERC se ha referido a las declaraciones que ayer hizo el portavoz de este partido en el Congreso, Joan Tardà, según las cuales, si hace falta, había que "sacrificar" a Puigdemont. Sin utilizar esta palabra, Sabrià ha invitado a "leer bien" la totalidad de las declaraciones de Tardà, puesto que esta último se mostraba favorable a restituir a Puigdemont y al vicepresidente, Oriol Junqueras, pero teniendo presente, no obstante, que "hay un bien que está por encima de todo, que es el país".

"No nos pueden obligar a elegir", ha añadido Sabrià momentos antes de confirmar que la diputada de ERC en Bruselas Meritxell Serret ha formalizado su renuncia al escaño, pero no así Antoni Comín. La negativa de Comín a renunciar a su escaño, que comportará que ERC pierda un voto en cada votación del Parlament, no implicará, sin embargo, sanción económica ni tampoco algún tipo de reprobación.

Comín renuncia a pedir la delegación de voto, ha precisado Sabrià, por lo que ERC y el bloque independentista perderán un voto en todas y cada una de las votaciones que se realicen en la cámara durante esta legislatura. Sobre la posibilidad de que la investidura de Puigdemont sea anulada de forma inmediata por el TC, el portavoz de ERC ha indicado que "para nosotros la prioridad absoluta es tener un Govern de forma inmediata que pueda poner fin al 155", con lo cual para su partido "en ningún caso es una opción" aceptable "ir a unas elecciones".

Con respecto al programa del nuevo Govern, Sabrià ha explicado que "seguimos trabajando en la estructura de Govern y seguro que habrá un acuerdo". ERC ha recordado que en el Parlament ha votado a favor de no renovar los conciertos con las escuelas de élite que segregan por sexo, por lo que se ha mostrado satisfecho con la posibilidad de que esta cuestión figure entre los compromisos programáticos.

Sobre la "asamblea constituyente" pedida por la CUP, Sabrià ha confirmado que esta propuesta está en "proceso de debate" y ha considerado "imprescindible que acabe siendo parte del programa de Govern".