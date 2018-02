La CUP da su apoyo a Anna Gabriel ante el "carácter político" del juicio en el TS

La CUP ha emitido un comunicado para dar "pleno apoyo" a su exdiputada Anna Gabriel en su decisión de quedarse en Suiza y no ir a declarar mañana ante el Tribunal Supremo (TS), ya que le concede "carácter político" al juicio y porque ya "se ha decidido su culpabilidad".

Gabriel anunció esta mañana su decisión de quedarse en Suiza para no declarar por presunta rebelión ante el TS, al considerar que no iba a tener un "juicio justo" en España.

"Estoy siendo perseguida por mi actividad política y la prensa gubernamental me ha declarado ya culpable", ha señalado la ex diputada de la CUP en el diario suizo "Les Temps", donde ha agregado: "Como no tendré un proceso justo en mi país, busco un país que puede proteger mis derechos".

En su comunicado , la CUP-CC ha transmitido su "pleno apoyo" a Anna Gabriel por "la necesidad de protegerse de un Tribunal Supremo que ya ha decidido su culpabilidad, así como la del resto de personas investigadas en esta causa general contra el independentismo, antes incluso de comenzar el juicio".

"Desde la CUP insistimos en el carácter político del juicio planteado por el Tribunal Supremo español, subrayada por el hecho de que la propia vicepresidenta del Gobierno ya dijo que su intención era suprimir y liquidar el independentismo", han añadido los cuperos.

Sobre la posibilidad de entrar en prisión, la CUP avala las palabras de Anna Gabriel, quien considera que será "más útil al movimiento libre que tras los barrotes" y que "hay que denunciar esta cacería de brujas que implica a toda la sociedad" catalana.

Asimismo, la cuenta en Twitter de la CUP reproduce unas afirmaciones de Gabriel en las que la exdiputada afirma: "No somos las personas citadas por el Supremo quienes tendríamos que estar bajo investigación, sino el Estado español y su baja calidad democrática".

Por su parte, la dirigente de la CUP y concejal barcelonesa Eulàlia Reguant también ha utilizado su cuenta de Twitter para dar su apoyo a la "internacionalización del conflicto" y a "amplificar el eco" del movimiento separatista.. Asimismo, el exsecretario general de Podem y ahora próximo a la CUP, Albano Dante Fachin, ha asegurado en su cuenta en la misma red social que "Anna Gabriel está en Suiza después de intentar que millones (de personas) puedan votar. La Infanta Cristina está en Suiza - ha añadido- después de intentar robar millones. La prensa de la banca os dirá que el peligro es Anna. Rebelaos".