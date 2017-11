'El Bigotes' se acoge a su derecho a no declarar ante Les Corts Valencianes

Álvaro Pérez "el Bigotes" , expresidente de Orange Market y considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel , se ha acogido a su derecho a no declarar ante Les Corts Valencianes por tener causas judiciales pendientes y considerar que cualquier cosa que diga le podría perjudicar.

Pérez ha comparecido hoy desde la cárcel por el sistema de videoconferencia ante la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la gestión de Feria Valencia, en calidad de expresidente de la empresa Orange Market.

"Me voy a acoger a mi derecho a no declarar. Tengo causas pendientes y cualquier cosa que dijera aquí me podría perjudicar", ha afirmado Pérez, quien ha estado acompañado en todo momento por su abogado.

Ha recordado que se encuentra en "condena preventiva" en la prisión de Valdemoro "por una causa reciente en Valencia, el caso Fitur" y que está "querellado contra los tres jueces que presidieron ese juicio".

En este sentido, ha dicho que no va a hacer ningún comentario y ni cree que tenga nada que decir, pese a lo cual algunos diputados, como la parlamentaria de Compromís Teresa García, le han planteado sus dudas y sus preguntas igualmente.

Pérez ha señalado que contestaría con "muchísimo gusto" y pasaría "toda la mañana aclarándole las preguntas" pero está seguro de que la diputada respetará que se acoja a su derecho a no declarar" porque podría perjudicarle en las causas que tiene abiertas.

La comparecencia de Pérez estaba prevista para las 16.30 horas y a las 10.30 debía comparecer Francisco Correa, en calidad de expropietario de orange Market, pero al conectar con la prisión se les ha comunicado que lo haría primero Álvaro Pérez, sin precisar los motivos.

Junto con "el Bigotes" deben comparecer también desde prisión Francisco Correa y Pablo Crespo, ambos considerados cabecillas de trama Gürtel.

Todos ellos se encuentran en prisión en cumplimiento de la condena que les fue impuesta en la pieza del caso Gürtel sobre la contratación del expositor de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

El objetivo de estas citaciones parlamentarias es analizar la relación que la empresa del grupo Correa tuvo con Feria Valencia, donde en 2008 el PP celebró su congreso nacional, y sobre la que Les Corts investigan los sobrecostes de las obras de ampliación del recinto.