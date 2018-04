Ángel Garrido ve "razonable" que Génova intervenga en la "crisis" que afecta al partido

"Sabemos que le ha dado su respaldo, la última ocasión de forma pública durante la Convención Nacional del PP. Lo que haya pasado ayer, honestamente no lo sé", ha apuntado Garrido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Garrido ve lógico que la dirección nacional del PP intervenga para "intentar dar solución a esta cuestión" en la que "nos jugamos el futuro de la Comunidad de Madrid", y que se ha precipitado "por no haber aplicado un poco mas de rigor a la petición de comisión de investigación".

El portavoz ha admitido que no sabe si en las últimas 24 horas Cristina Cifuentes y Mariano Rajoy han hablado. "Parece razonable que haya sido así, porque hablan con mucha frecuencia, pero no me ha contado esas conversaciones", ha apuntado.

Garrido, con todo, ha reiterado que Cifuentes "hasta la fecha" no se ha planteado dimitir y él mismo tampoco contempla la posibilidad de que Génova le pida sustituirla como presidente para los meses que quedan de legislatura. "La única prioridad que tenemos es que Cifuentes siga siendo presidenta".