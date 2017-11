Albiol: "Iceta tiene que dejar de hacer de redentor del independentismo"

Albiol ha criticado, durante la presentación de la candidatura de su partido por Tarragona para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, las palabras de ayer de Iceta, que manifestó su deseo de que los políticos presos sean liberados para que puedan participar en la campaña electoral.

"Iceta tiene que dejar de hacer de redentor del independentismo", ha dicho el dirigente del PP, que le ha pedido que "por favor, deje de hacerse perdonar la defensa del PSOE para la aplicación del 155" y de contemplar con "pasión paternal" a los dirigentes independentistas.

Ha recalcado que los miembros del Govern no están en prisión por sus ideas, sino por decisión de la Justicia y por intentar llevar a cabo un golpe de Estado para separar a Cataluña del resto de España.

Y ha añadido que solo abandonarán la prisión si acatan la Constitución, están dispuestos a respetar el Estado de Derecho y reconocen que el 155 y la labor del Gobierno de Mariano Rajoy.

"Si no, no puede haber ninguna medida de gracia", ha advertido el líder del PP catalán, que ha incidido en que "en este país no se encarcela a nadie por sus ideas". "España es un ejemplo democrático y estamos muy orgullosos", ha puntualizado.

No obstante, Albiol ha apelado especialmente al PSC, pero también a Ciudadanos para que, si los constitucionalistas logran gobernar tras el 21D, se comprometan a recuperar la normalidad en la escuela pública catalana como una de las principales tareas.

"Basta ya del adoctrinamiento, basta ya de banderas esteladas y de fotos para vender como héroes a quienes se han saltado la legalidad", ha afirmado.

El candidato popular a la Presidencia de la Generalitat ha pedido además al resto de candidatos que "estén a la altura de las circunstancias y no caigan en la indignidad de aceptar debates con prófugos de la Justicia".

Se ha negado así a participar en un debate en el que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda intervenir "con un plasma" desde Bruselas