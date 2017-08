Los trabajadores de Eulen, dispuestos a continuar la huelga indefinida hasta el laudo

El portavoz del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, ha asegurado, en declaraciones a Efe, que su intención es llevar a los tribunales el laudo obligatorio que prepara el Gobierno para poner fin al conflicto laboral en el aeropuerto barcelonés y no se plantean mientras tanto abandonar la huelga, a no ser que se acepten sus reivindicaciones.

"Esperaremos al laudo y lo denunciaremos en los tribunales porque creemos que es ilegal y vulnera el derecho a la huelga. Seguro que ganaremos ante la justicia, aunque eso será dentro de mucho tiempo y ya nadie se acordará del conflicto", ha subrayado Giménez.

El representante de la plantilla de Eulen ha criticado el uso de efectivos de la Guardia Civil para reducir las colas en los controles de pasajeros y se ha preguntado si este cuerpo "tiene agentes suficientes para ir a reforzar también otros aeropuertos", después de que se hayan anunciado paros en otras instalaciones aeroportuarias españolas.

"Hoy el aeropuerto está lleno de guardias civiles, no hay colas y se olvida el fondo del conflicto, las condiciones laborales de unos trabajadores que cobran una media de 900 euros y que no pueden ni ir a hacer pipí o que se desmayan porque no tienen tiempo para comer", ha señalado Juan Carlos Giménez.

Según el portavoz del comité de huelga, algunos trabajadores de Eulen sufrieron ayer "presiones" por parte de agentes de la Guardia Civil destinados como refuerzo en el aeropuerto, durante una jornada de paros parciales.

Después de que la asamblea de trabajadores rechazara de nuevo ayer la propuesta de mediación de la Generalitat, el comité mantuvo la convocatoria de huelga indefinida a partir de hoy, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar los controles de seguridad del aeropuerto con la presencia activa de agentes del instituto armado.