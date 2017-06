Juan Martínez de Irujo: "He ganado 13 txapelas pero me quedo con el cariño que he recibido estos meses ".

Onda Deportiva Navarra. 22/06/2017

Hoy en Onda Deportiva recibimos la visita de Juan Martínez de Irujo dos días antes de celebrarse el festival que se hará en su homenaje de despedida en el frontón Labrit. Después de hablar un par de minutos con Sergey Hernández, jugador de Helvetia Anaitasuna que ha recibido la llamada de la selección nacional de balonmano junto con Ander Ugarte y Oleg Kisselev, charlamos sosegadamente con Txiki Urós, Raúl Jiménez, José Mari Salanueva y el propio Irujo sobre su retirada de la pelota, su dolencia cardíaca, su trayectoria profesional y el mundo del deporte y en concreto de la pelota a mano. Juan Martínez de Irujo se muestra una vez más tal como es hablando de su estado de ánimo en este último año y su visión de la pelota, el deporte y la vida.