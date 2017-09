El español Joan Mir suma su octava victoria y se acerca al título

Mir acumula una ventaja de ochenta puntos sobre su inmediato perseguidor, el italiano Romano Fenati (Honda), que acabó la carrera aragonesa en décima posición, lo que significa que con una segunda posición en el Gran Premio de Japón, que se disputa el próximo 15 de octubre en Motegi, se proclamaría matemáticamente campeón del mundo de la categoría, a falta de tres grandes premios por disputarse.

El español Jorge Martín y el italiano Enea Bastianini (Estrella Galicia 0'0 Honda) salieron como un disparo nada más apagarse el semáforo rojo para intentar poner tierra de por medio cuanto antes sobre todos sus rivales, encabezados por el también italiano Nicolo Bulega (KTM) y el español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), a los que antes de concluir el primer giro ya se unió el líder del mundial, Joan Mir (Honda), que había salido sexto.

No había mucho tiempo para errores puesto que la niebla matinal forzó a Dirección de Carrera a acortar la prueba en siete vueltas, hasta sólo trece, para no alterar en demasía el programa de competición por los retrasos horarios acumulados en los últimos entrenamientos libres de la matinal dominical.

Martín y Bastianini se prodigaron en una serie de adelantamientos que no beneficiaron en nada sus intenciones, pues permitieron al resto de rivales alcanzarles rápidamente para formarse un grupo inicial de nueve pilotos con cierta ventaja sobre el resto, entre los que no estaba el italiano Romano Fenati (Honda), que no hizo una buena salida desde la cuarta y, además, perdió varias posiciones en las primeras vueltas.

El liderato de la carrera fue casi en todo momento responsabilidad de Martín y Bastianini, pero con Canet y Mir siempre tras su rebufo y con ellos también estaban, muy pendientes, el alemán Philippe Oettl (KTM) y el italiano Dennis Foggia (KTM), uno de los jóvenes pilotos de la escuela de Valentino Rossi que, además, hace las veces de piloto probador del fabricante austríaco pues cuenta en su moto con algunas evoluciones de la versión de 2018.

A menos de siete vueltas para el final fue el líder del mundial, Joan Mir, quien tomó la iniciativa y se puso al frente pero a final de recta la velocidad de la Honda de Bastianini, que aprovechó a la perfección los rebufos, le volvió a situar en cabeza de carrera, pero el grupo permaneció muy compacto y todo hacía presagiar que el protagonista del triunfo se dilucidaría en la última vuelta.

Ninguno de los contendientes cedió un milímetro al rival hasta la última vuelta, el último metro, y así, a final de recta al principio del giro definitivo, Joan Mir aprovechó el rebufo de sus rivales y buscó espacio para colocarse líder a pesar de los esfuerzos del italiano Fabio di Giannantonio (Honda) de que no fuese así, de ahí que se llegasen a tocar tras la primera curva del trazado.

Mir cerró todo los huecos y evitó dar el rebufo a sus contendientes para adjudicarse el triunfo, por delante de Di Giannantonio y Bastianini, como Jorge Martín cuarto, Arón Canet quinto, Marcos Ramírez (KTM) en la séptima posición y Juanfran Guevara (KTM), duodécimo.

Ya más atrás, muy condicionado por una penalización de entrenamientos que le hizo salir trigésimo en lugar de decimonoveno, concluyó el joven Jaume Masiá, de 16 años, con Aarón Polanco (Honda), vigésimo cuarto y Javier Arenas (Mahindra), vigésimo séptimo.