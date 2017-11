Ivan Rakitic: "Confío en que Messi va a estar aquí para siempre"

"Messi tiene el cariño de la afición, de la directiva y del vestuario. Es parte del escudo y confío en que va a estar aquí para siempre", ha declarado en la previa del partido de Liga de Campeones contra el Juventus. Aunque el club todavía no ha escenificado en un acto protocolario la renovación de Messi, Rakitic se ha mostrado optimista sobre la continuidad del internacional argentino.

"Por lo que me han dicho, todo va bien. Confío en el 'presi' (Josep Maria Bartomeu) y confío en Leo, en que él quiere estar con nosotros", ha indicado. "Hay aficionados que desean ver esa foto, yo también. Yo quiero jugar con Leo mañana y cinco años. Nos queda mucho viaje juntos", ha apostillado el centrocampista croata. Ivan Rakitic regresaba hoy al Allianz Stadium de Turín, donde el Barça naufragó (3-0) en la ida de los cuartos de final de la 'Champions' del año pasado.

Sin embargo, el azulgrana no afronta el partido de mañana como una revancha: "En el fútbol todos vivimos tan rápido que no hay mucho tiempo para tener una espinita clavada. Hay que ser realistas: el año pasado se merecieron esa victoria igual que nosotros hace poco en Barcelona (cuando ganaron 3-0 en el Camp Nou)". Rakitic no ha escondido que el curso pasado, el cruce con los italianos llegó en el peor momento de la temporada. "Está claro que el año pasado no fue una casualidad que hiciéramos el partido que hicimos en París (perdieron 0-4 ante el PSG) y luego el de Turín. En media hora los dos nos pasaron por encima", ha indicado.

Por eso, cree que el equipo debe salir mañana con la lección aprendida, muy concentrado y sabiendo que solo necesita un empate para pasar a los octavos de final como primero de grupo. "Debemos tener el control de lo que pasa en el campo, llevar el peso del partido y luego buscar nuestras opciones para ir a por él. Tenemos que tener paciencia, ir poquito a poco, pero confiando en lo que tenemos que hacer", ha apuntado. Además, ha restado importancia al hecho de que el conjunto turinés perdiera su último encuentro de Liga (3-2) ante el Sampdoria genovés y se alejara a cuatro puntos del liderato que ostenta el Nápoles.

"Creo que la Juve no llegó casi a ganar la 'Champions' la temporada pasada por causalidad, nadie se lo regaló. Sabemos contra quien jugamos y, por un mal partido en su Liga, no va a cambiar el equipo que es. Esperamos un encuentro muy duro contra uno de los mejores equipos de Europa", ha subrayado.

Preguntado por el juego discreto del Barcelona, pese a ser el líder invicto en la Liga española y también en la Liga de Campeones, Rakitic ha dicho que "no es algo preocupante", aunque ha admitido que cada vez les cuesta más ganar los partido exhibiendo un buen fútbol. "Todos los equipos cuando juegan contra nosotros se atreven un poquito más y a lo mejor ya no hay tantos espacios como hace años. Yo prefiero no brillar nunca y ganar todos los partidos. Pero ese brillo va a llegar seguro", ha afirmado Ivan Rakitic quien ha explicado que "con la marcha de Neymar ha cambiado un poco la idea y el estilo".

Eso sí, también ha destacado que Ernesto Valverde ha conseguido suplir la ausencia del punta brasileño formando un bloque más solido. "Somos un equipo más unido, y a nadie le gusta enfrentarse al Barça", ha sentenciado.