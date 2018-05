Zidane: "Siempre he dicho que es más difícil ganar la Liga que la Champions League"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, no ha querido entrar en el tema arbitral ante las críticas y quejas de algunos por su clasificación a la final de la Champions League. Además confirma que no se guardará nada en el Camp Nou. "¿Miedo a poner a ciertos jugadores? Si fuera a sí no jugaríamos", dice.

Fin de semana de Clásico en la Liga. Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Camp Nou, y Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa para repasar todo lo que rodea al partido, negando de nuevo que vaya a haber pasillo al Barça a pesar de que se acaben de proclamar campeones de la competición.

"Ellos no nos hicieron pasillo tras el Mundialito. Entiendo que para ellos no era importante, alguno dice que ellos no estaban en la competición pero es mentira. Para jugarlo tienes que ganar la Champions, y en la Champions estamos todos. Con respeto, no se lo vamos a hacer porque ellos no lo hicieron. Si lo hubieran hecho yo no lo iba a romper", afirma.

Tampoco tiene intención Zidane de hacerle un pasillo a Andrés Iniesta: "El detalle será desearle suerte de cara al futuro. Es un jugador al que admiramos. Sabemos lo que es como persona".

Zidane también fue claro sobre lo que es más difícil de ganar: "Lo he dicho toda la vida. La Liga es más complicada que la CHampions. Para mí ganarla es lo más bonito y lo más complicado".

De lo que no quiso hablar es sobre las supuestas ayudas arbitrales recibidas en Champions: "No entraré en eso. Todo es falso. Merecemos estar en la final porque hemos ganado con dificultades. No se puede minimizar lo que hemos hecho".

El francés va a ir con todo al Camp Nou: "Queremos jugar bien y hacer lo posible para ganar. Varane e Isco están para viajar. No tengo miedo a las lesiones, porque de ser así no iríamos a jugar. Quien no esté al cien por cien no jugará, pero el resto sí".