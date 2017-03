Víctor Camarasa: "No podemos cometer errores porque el Real Madrid no perdona"

PREPARAN SU VISITA AL BERNABÉU

El mediocampista del Deportivo del Alavés Víctor Camarasa recalcó que no pueden "cometer errores" contra el Real Madrid, al que visitarán este domingo, porque los madridistas no "perdonan" como equipo, pero dejó claro que no se van a "arrugar" y van a "plantarle cara" en el Estadio Santiago Bernabéu.