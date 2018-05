Valverde: "Me parece bien que no hagan el pasillo, carece absolutamente de importancia"

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, confía en encontrarse a un Real Madrid en el Camp Nou que pensará en romperles "la racha" que tienen en Liga. "Me gustaría que todos los Clásicos fueran así, habiendo ganado el título y descafeínados", dice.

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, ha restado importancia al hecho de que el Real Madrid no le haga el pasillo a su equipo, en el inicio del partido que medirá a ambos equipos, como homenaje al doblete conquistado por los barcelonistas. "Carece absolutamente de importancia, me parece bien (que no lo hagan)", ha dicho Valverde en la víspera del partido ante los madridistas.

Preguntado sobre si este tipo de decisiones, más que el entrenador, la tendrían que tomar los jugadores, Valverde ha relativizado la situación al admitir que existe "mucho ruido" en este tipo de decisiones. "Parece que se tenga que hacer una encuesta para saber lo que hay que hacer", ha dicho.

En todo caso, Valverde ha comentado que "un clásico siempre es un clásico" y que personalmente le encantaría que todos los clásicos "fueran descafeinados como este". "Afortunadamente para nosotros ya somos campeones, pero hay muchos otros alicientes en el partido. Es un encuentro que, obviamente, queremos ganar y que ellos también lo quieren, por la rivalidad y por todo. Ganamos en la ida y ellos seguramente pensarán en rompernos la racha", ha comentado.

"Me gustaría que todos los clásicos fuera así, que hubiéramos ganado ya la Liga y que fueran descafeinados. Es cierto que (en el caso contrario) la gente estaría más excitada, pero a mí ya me va bien así", ha insistido.

En todo caso, Valverde ha insistido en que el Barça se juega "bastante" en un clásico: "Son tres puntos importantes y sabemos de la repercusión que tendría haber ganado los dos partidos al Real Madrid, vamos a intentarlo".

"Acabar una Liga sin perder es algo complicado"

Otro de los alicientes de este final de campeonato es la posibilidad de concluir el torneo doméstico sin perder ningún partido. Al respecto, el técnico del Barça ha dicho que ha habido en el pasado "un par de equipos" que lo han conseguido, pero que "en los tiempos que corren, acabar una Liga sin perder es una cosa muy complicada".

En cuanto a las declaraciones de Zinedine Zidane en las que ha asegurado que tiene "más mérito" ganar la Liga que la Champions, Valverde ha dicho que todo depende de lo que piense cada uno.

"La Liga es lo que te dice cómo estás durante un año entero y al final la gana el que ha estado bien todo el año. En la Champions se tienen en cuenta otras cosas, como que no tengas un mal día u otra sería de factores: puntos de fortuna o de mala suerte. Además en la Champions hay más candidatos, en la Liga hay dos, tres o cuatro candidatos", ha insistido.

En cuanto a si cambiaría los títulos de Liga y Copa conseguidos por el la Champions, Valverde ha emplazado al periodista a hacerle la misma pregunta a comienzos de la temporada que viene, aunque ha aclarado: "Los entrenadores valoramos mucho la Liga".

Valverde también ha opinado sobre la posibilidad perdida por parte del fútbol español de homenajear como merece mañana a Andrés Iniesta en el Camp Nou, después de haber anunciado que será su último clásico. "No es el último partido de Liga y Andrés tiene el reconocimiento de todo el público, solo hace falta ir a cualquier campo para darte cuenta. El de mañana es un partido significativo, pero nos quedan tres. No sabemos cuando será el último partido en el Campeonato", ha dicho.

El técnico espera que Iniesta esté en condiciones para jugar. "Después del entrenamiento veremos qué sensaciones tiene, eso es lo más importante. Él se conoce bien y si está con garantías, estará disponible", ha dicho.

Sobre las palabras de Suárez sobre Griezmann, Valverde prefiere desmarcarse: "No sé si él sabe algo, yo no".