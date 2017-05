Simeone: "Sí, me voy a quedar, este club tiene futuro y el futuro somos nosotros"

EL CHOLO DESPEJA CUALQUIER TIPO DE DUDA

Diego Simeone seguirá, al menos una temporada más, en el Atlético de Madrid. Así lo ha confirmado el argentino en los actos de despedida del Vicente Calderón cuando ha cogido el micrófono para dirigirse a toda la afición rojiblanca. "Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí, me voy a quedar", afirmó.