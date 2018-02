Simeone: "Torres y yo queremos lo mejor para el club"

MATIZA SU TAJANTE 'NO'

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este jueves, preguntado por si quería matizar su 'no' a si haría todo lo posible para que siga Fernando Torres, que a partir de sus "palabras", se busca "siempre polemizar más" y remarcó que tanto el delantero como él quieren "lo mejor para el club".

"Está claro que lo que se busca a partir de mis palabras es siempre polemizar más y no nos interesa a ninguno polemizar. Nos interesa que el equipo gane, que el club siga creciendo y tanto Fernando desde su lugar como yo desde el mío queremos lo mejor para el club", expresó en la rueda de prensa posterior al triunfo en los dieciseisavos de final de la Liga Europa contra el Copenhague (1-0).

"Yo lo que tengo claro es que quiero lo mejor para el club y para el equipo. Tengo claro que Fernando siempre ha querido lo mismo y no tengo mucho más que aclarar. Está claro que vivimos en una sociedad en que la polémica existe continuamente, a veces preguntamos cosas que no queremos escuchar y a partir de ahí aparecen situaciones", continuó en la nueva sala de prensa del Wanda Metropolitano.

La afición coreó tanto su nombre como el de Fernando Torres en el encuentro frente al Copenhague. "La verdad que, como siempre, la afición un '10'. Y hoy más que nunca", valoró Simeone, preguntado después por la posible salida en las próximas horas de Yannick Carrasco y por una oferta por Fernando Torres del fútbol chino.

Minutos para Gaitán

"La salida de Carrasco, si es que se confirma, es importante, porque es un futbolista joven, con un grandísimo futuro, con un muy buen presente e importante para nuestro equipo. Son decisiones de los futbolistas y esperando a ver qué se termina de resolver", explicó sobre la posible marcha del extremo belga al Dalian Yifang.

Simeone apuntó que él "no" termina "decidiendo" el traspaso de un futbolista. "Sí participo y opino de lo que creo mejor para el equipo. Estoy al tanto del mercado chino siempre latiendo, porque hasta el día 28 hay posibilidades de que futbolistas puedan salir y ya será elección de aquel que decida ir al fútbol chino", declaró.

Ante la posible salida de Carrasco, Nico Gaitán reapareció este jueves con el Atlético después de diecisiete partidos consecutivos sin entrar en la convocatoria. "Está claro que aparece y se renueva la posibilidad y la oportunidad para Gaitán", confirmó el técnico, que dio la media hora final del partido al centrocampista argentino.

"Ya él estaba con nosotros en el grupo a partir de que no salió en el mes de diciembre y enero y es un jugador que siempre hemos tenido mucha confianza en él. No haberlo colocado en su lugar no le ha permitido poder expresarse de la mejor manera. Hoy le dimos ya 30 minutos para que vaya reencontrándose con el juego y enseguida vemos que es un jugador que tiene velocidad, gran visión de juego... Esto es fútbol y ojalá Nico crezca y nos dé situaciones importantes para estos tres meses que quedan para el bien del equipo", añadió.

Elogios al Metropolitano

El triunfo lo firmó un gol de Kevin Gameiro. "Ha tenido la situación de que no ha podido hacer la pretemporada, que ha empezado por octubre jugando los primeros partidos, le ha costado tomar la mejor forma, pero es un jugador importante, que siempre hemos creído en él, en su velocidad, su cambio de ritmo y la aportación para el gol beneficia primero su función y las necesidades del equipo. Ahora está en buen momento y ojalá siga así", valoro del atacante francés.

También se refirió a la presencia de 44.035 espectadores en las gradas del Wanda Metropolitano para una eliminatoria de la Liga Europa ya decidida en el encuentro de ida ante el Copenhague y a las 19.00 horas. "La gente del Atlético de Madrid está ilusionada con todo lo que envuelve al Atlético de Madrid", declaró el técnico.

"Hoy estamos inaugurando este auditorio que es maravilloso, tenemos un estadio fantástico, tenemos jugadores jóvenes que tienen un crecimiento enorme, tenemos futbolistas grandes que le marcan el camino a los jóvenes, este año con todas las dificultades que hemos tenido nos hemos reinventado varias veces para ser competitivos, estamos compitiendo muy bien en la Liga, queremos competir muy bien en la Liga Europa y es el momento de seguir de la misma manera, viendo siempre lo que es mejor para el club", concluyó.