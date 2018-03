Osasuna nombra a Javier Tebas 'persona non grata'

Los socios compromisarios de Osasuna, reunidos en asamblea general, han vuelto a declarar por segunda vez 'persona non grata' al presidente de LaLiga, Javier Tebas, en esta ocasión figura recogida en los estatutos del club a diferencia de cuando fue nombrado por primera vez en octubre de 2016.

La moción, iniciativa de la plataforma osasunista Sadar Bizirik, ha sido aprobada por 149 votos a favor, 48 en contra y 18 abstenciones. Tebas, al que avaló Osasuna para su reelección en 2016, ya fue declarado 'persona non grata' por los socios compromisarios del club en octubre de ese año, por su "probada animadversión" a Osasuna, entonces por 221 votos a favor, 73 en contra, 7 en blanco y 5 nulos.

Los socios rojillos censuraron así la denuncia de Tebas hacia Osasuna por los supuestos amaños en 2014 y la petición del presidente de LaLiga de imputar al club navarro en esta causa, en la que los jueces no vieron indicios para acusar a Osasuna como persona jurídica, aunque Tebas se mostró públicamente partidario de sancionar a la entidad navarra deportiva y económicamente.

A pesar de declararle 'persona non grata' en aquella primera ocasión, el presidente rojillo, Luis Sabalza, dijo que no era una figura recogida en los estatutos del club y por lo tanto la entidad "no podía nombrarle persona non grata'.

La plataforma Sadar Bizirik, aprovechando la asamblea convocada por la junta directiva para la autorización de la recompra del estadio El Sadar, ha introducido mediante la recogida de firmas en el orden del día de hoy nombrar de nuevo 'persona non grata' a Tebas al amparo de los nuevos estatutos.

La moción ha sido aprobada por amplia mayoría, así como la reprobación de la junta directiva por votar recientemente a favor de la subida salarial de Tebas habiendo sido declarado 'persona non grata' en 2016. La directiva presidida por Sabalza ha sido reprobada por 117 votos a favor, 94 en contra y 20 abstenciones.

Algunos aficionados rojillos ya se posicionaron en contra del apoyo de Osasuna a Tebas en el partido del pasado 17 de febrero ante el Reus, en la semana en la que los clubes aprobaron la subida salarial del presidente de LaLiga. Sabalza vinculó ese apoyo a la ayuda de Tebas para la recompra del estadio El Sadar al Gobierno de Navarra, rechazada hoy por los socios compromisarios.