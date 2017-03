La FIFA sanciona con cuatro partidos a Messi por insultar al árbitro asistente durante el Argentina - Chile

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha acordado imponer cuatro partidos de suspensión a Lionel Messi, capitán de la selección de argentina, por pronunciar palabras injuriosas contra un asistente en el partido contra Chile de las eliminatorias de Rusia 2018.

En un comunicado, la FIFA informa de que dicha comisión aplica los artículos 77 a) y 108 del Código Disciplinario del organismo, puesto que considera al jugador del Barcelona culpable de "pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente".

Por las "palabras injuriosas" de Messi

Por lo tanto, suspende al futbolista argentino cuatro partidos de competición oficial y además le impone una multa de 10.000 francos suizos. El primer partido en el que se aplica la sanción es el que disputará la selección argentina en La Paz ante Bolivia, y los siguientes serán los de las eliminatorias mundialistas frente a Uruguay, Venezuela y Perú, y reaparecería en la última jornada en Ecuador.

"Esta decisión refleja la jurisprudencia constante que la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha venido aplicando con anterioridad en casos análogos", apunta la nota de la FIFA, que precisa que ya ha comunicado la decisión al futbolista y a la Asociación de Fútbol Argentino.

La Comisión disciplinaria actuó de oficio en este caso, ya que las "palabras injuriosas" de Messi contra uno de los árbitros asistentes, en concreto el número uno, no fueron recogidas en el acta del colegiado principal del partido ante Chile, que se disputó el último viernes. La FIFA solicitó información adicional al árbitro, así como a los tres asistentes en relación a dicho incidente.

Así ocurrieron los hechos

En el texto figuran las declaraciones adicionales de los cuatro colegiados, en las que dicen no haber escuchado "ningún lenguaje ofensivo de parte de Messi". Sin embargo, el asistente número 1, Emerson Augusto do Carvalho, apunta que tras pitarse una falta de Messi, que estaba a su lado, al final del partido, vio cómo "se quejaba contra dicha falta levantando sus manos" y diciéndole "algo que en ese momento" no entendió.

"Solamente después, a través de la prensa, entendí que se trataba de un insulto", añade el colegiado asistente. La FIFA indicó, en el momento de abrir un procedimiento, que la Comisión Disciplinaria tiene "la competencia de sancionar faltas graves que no hubieran sido advertidas por los oficiales del partido".