Maradona carga contra Sampaoli: "A mi bandera no la pisotea nadie"

El duelo Maradona - Sampaoli sigue en todo lo alto. El 'Pelusa' no se ha mordido la lengua y, en una entrevista desde Dubai, ha criticado el odio que asegura que le tiene el seleccionador argentino.

"A mi bandera no la pisa nadie, ni la silba nadie. De Sampaoli no quiero hablar, primero porque me traicionó y segundo porque quiero que le vaya bien. Tenía todo arreglado con la selección y me quería para la foto, quería que fuese su escudo", relata.

Messi, Higuaín, Icardi...

Además, cree que el éxito de Argentina depende, en su mayoría, de Messi, criticando que "no tienen centro del campo" y que "salvo Messi", se ha "perdido el respeto a la camiseta": "Sin ofender, pero Biglia... ¿se habrá imaginado alguna vez vestir la camiseta de la selección? Sampaoli tiene suerte, si el nene (Messi) está iluminado, va a tapar todos los errores. Si está con las luces prendidas, tenemos un 60% de oportunidades de ser campeones".

Por último, salió en defensa de dos jugadores que, para él, merecen estar en la albiceleste: Higuaín y Tévez. Del delantero de la Juventus dice que es "diez veces mejor que Icardi", al que llama "bochornoso". "De lo que sabe perfectamente es ir a comer a casa de los amigos, va sin GPS", critica Maradona.