Lewandowski, sobre el Real Madrid: "En el Bayern nadie se ha olvidado del 0-4 de 2014"

El delantero del Bayern Múnich Robert Lewandowski ha afirmado que en el club todavía no se han olvidado del 0-4 en las semifinales de la Champions de 2014 frente al Real Madrid . Además, habló sobre los rumores que le situaron en el conjunto blanco y cómo afrontan los cuartos de final.

Robert Lewandowski ha hablado para el diario 'Sport Bild' sobre los cuartos de final que enfrentarán al Bayern y al Real Madrid. "En el club no se han olvidado las derrotas de 2014, el 1-0 y sobre todo el 0-4 en casa. Sabemos de lo que somos capaces y nos concentraremos en imponer nuestro fútbol ante el Madrid", afirmó el polaco.

Lewandowski no quiso evitar las preguntas acerca de su posible fichaje por el Real Madrid: "En el Bayern, los jugadores gozan de las mismas condiciones para conquistar grandes éxitos que en el Madrid y el Bayern es el club con el que quiero lograrlos", aclaró el delantero.

Por último, habló sobre la 'maldición' que tiene el Bayern con los equipos españoles. Los pasados tres años el conjunto alemán cayó con Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

"En los últimos años siempre tuvimos mala suerte en la fase final o no llegamos en nuestro mejor momento. No importa la ventaja que tengamos en la Bundesliga, no podemos flaquear y pensar que esto ya ha acabado. Hemos de continuar ganando." concluyó el jugador del Bayern.