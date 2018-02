Guardiola, tras la eliminación en la FA Cup: "Enhorabuena al Wigan, anotaron en su único tiro a puerta"

"NO ME ARREPIENTO DE LA FORMA EN LA QUE JUGAMOS"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha defendido a sus jugadores tras la eliminación en octavos de la FA Cup ante el Wigan Athletic (1-0), de la tercera división inglesa, porque sus "intenciones fueron buenas" y lo dieron todo por ganar, y ha felicitado a su rival tras clasificarse al anotar "en su único tiro a puerta".

"Enhorabuena al Wigan por la clasificación. Anotaron en su único tiro a puerta, fue nuestro único error", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde destacó que crearon "buenas oportunidades".

En este sentido, el técnico catalán reiteró que no tiene nada que reprochar a su equipo tras caer ante un conjunto que tuvo el 17% de posesión.

"Hicimos absolutamente todo, cometimos un error y este tipo de partidos es como una final. Aceptamos la derrota", explicó.

"No me arrepiento de la forma en que jugamos, del rendimiento, del corazón. Juzgo a mis jugadores por sus intenciones y no por los resultados, y las intenciones fueron buenas", añadió el de Santpedor, afirmando que ahora se centrarán en la final de la Copa de la Liga de este domingo ante el Arsenal.