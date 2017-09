Gareth Bale, sobre imitar la salida de Neymar: "Hay razones para eso"

Gareth Bale concedió una entrevista a Daily Mirror y su respuesta sobre una posible salida del Real Madrid puede traer polémica. El galés fue preguntado por la marcha de Neymar este verano por sentirse la "sombra" de Messi, algo que él podría imitar siendo Cristiano la estrella del equipo blanco.

"Hay razones para eso, pero creo que al final de tu carrera lo importante es echar la vista atrás y ver los trofeos que has conseguido", empezó Bale, que añadió que no se fija en ser la máxima estrella de un equipo.

"No me fijo en esas cosas, algunos lo hacen y otros no. No me preocupa demasiado. Sólo quiero salir al campo y disfrutar de mi fútbol. Quiero hacerlo bien y ayudar al equipo a ganar títulos. Lo más importante es disfrutar de mí mismo", afirmó el atacante del Madrid.

Bale también dijo que Modric fue la razón de peso para firmar por el Madrid: "En el Tottenham jugábamos muy bien juntos, fue la razón por la que vine al Madrid. Sabía lo buen jugador que era. Me ayudó a asentarme rápido, y eso es importante después de un gran traspaso".

"Soy un jugador diferente desde que llegué"

Sobre su adaptación al juego del Madrid, el galés reconoce que es un jugador diferente. "Por supuesto que soy un jugador diferente. He tenido que cambiar. Cuando eres joven, llegas a un sitio y empiezas a hacerlo bien tienes que encontrar maneras de superar obstáculos. Siento que he cambiado mucho pero tengo que seguir subiendo".

Por último, afirma que tienen una plantilla fuerte con sed de títulos, a pesar de no haberse movido demasiado en el mercado de fichajes. "Somos fuertes pero todavía tenemos que hacer aquello por lo que nos han pagado. Sabemos de lo que somos capaces, todo el mundo dice que tenemos gran plantilla y si no ganamos nada, no la habremos tenido".