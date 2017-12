Enrique Cerezo: "No están aquí para dar besitos al escudo, sino para meter goles y jugar bien"

"EL ATLETI YA NO ES CIENCIA FICCIÓN, SINO CINE REALISTA"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha sido protagonista por unas declaraciones concedidas a la revista "Panenka". El presidente ha sido preguntado, entre otras cosas, por la posible salida de Griezmann: "El sentimiento en el fútbol se debe perder. El sentimiento o la fidelidad están muy bien, pero esto es un negocio. Soy realista. ¿De qué vale estar enamorado de un jugador si mañana viene con una oferta en la que nadie pierde?”. “El aficionado se deja llevar por un sentimiento irreal. ¿Cómo se explica que aplaudan a un jugador aunque falle, y por hacer una declaración, ya no le perdonan nada? No están aquí para dar besitos al escudo, sino para meter goles y jugar bien".

Cerezo también tuvo unas palabras para los jugadores que abandonaron el Atlético de Madrid en los últimos años: "Todos los que se han marchado del Atleti, lo han hecho felices. Todos menos el Kun. Agüero ni se despidió. Si se hubiese ido como Falcao o Forlán, aquí le recibirían bien, por eso veo lógico que se le pite".

El presidente se mostró comprensivo con aquellos que deseen marcharse del Atlético: "Si un jugador pide un cambio es porque tiene una mejora económica en otro club, así que si tú no puedes pagarle, es normal que se quiera buscar la vida. No conozco a nadie que se quede en su empresa cuando viene otra que le ofrece el doble. Y no se quiere menos a una persona por marcharse", comenta.

Por último, Enrique Cerezo quiso mostrar su incertidumbre ante una posible salida del Cholo Simeone en el futuro: "Tengo una curiosidad: si mañana se va Simeone, ¿la afición seguirá considerándolo un héroe?"