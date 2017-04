El TAD no se reúne y el Barcelona no arriesgará jugando el Clásico con Neymar

El Barcelona no conoce la resolución de su recurso por la sanción de Neymar porque finalmente el TAD no se ha reunido en la jornada de hoy , tal y como estaba previsto. De esta manera, no sabremos si se concede o no la cautelar al jugador brasileño y apunta a que no jugará el Clásico.

El Barcelona no arriesgará alienando al jugador

El TAD no se ha reunido este sábado, tal y como estaba previsto, para dictaminar si había o no cautelar para que Neymar jugase el Clásico. De esta manera, queda en manos del Barcelona alinear o no al brasileño en el partido de este domingo en el Santiago Bernabéu.

No obstante, este Tribunal ha enviado un escrito al club azulgrana explicando los motivos por los que el delantero carioca no puede jugar ante el Real Madrid. Luis Enrique ha dejado en duda si optará por alinearle, pero según ha podido saber Onda Cero, el Barcelona no quiere arriesgar e incurrir en una posible alineación indebida.