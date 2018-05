El 'consejo' de Sergio Ramos al Manchester City sobre los talleres de reparación de trofeos

El jugador del Real Madrid respondió con mucho humor en Twitter: "Puede que conozca algunos sitios, pero no he llamado desde 2011... Dejar que el trofeo se caiga se está convirtiendo en una tendencia", dijo el camero.

El madridista recordaba así el incidente del que él mismo fue protagonista cuando los blancos celebraban la Copa del Rey que ganaron al Barça. En aquella ocasión, al zaguero madridista se le cayó el trofeo, que acabó bajo las rueda del autobús blanco.

I may know a few places, but I haven't called since 2011... 🤣🤣🤣

Letting the trophy fall is becoming a trend...😜🤣 @ManCity https://t.co/AFCuF5hdNY