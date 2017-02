El Comité de Árbitros trasladará a Competición las declaraciones de Roig y el tuit de Piqué

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha decidido trasladar ante el Comité de Competición las declaraciones efectuadas por el presidente del Villarreal, Fernando Roig, y el tuit puesto por el barcelonista Gerard Piqué tras el partido jugado este domingo por el equipo castellonense contra el Real Madrid.

Ambas manifestaciones no han gustado al colectivo arbitral, que ha decidido trasladar las mismas ante el Comité de Competición federativo para que decida si son o no motivo de posible sanción, según han informado fuentes de dicho organismo. Fernando Roig,dijo que el equipo arbitral del partido ante el Real Madrid había salido del estadio de La Cerámica con bolsas del club blanco.

"Lo que me ha llegado y me ha hecho gracia es que ha salido todo el estamento arbitral con bolsas del Real Madrid. Me ha llamado la atención, no sé lo que llevarían dentro de esas bolsas. No está bien, me parece a mí", indicó Roig.

Piqué, por su parte, publico en su red social un tuit donde venía a comparar los arbitrajes sufridos por el Barcelona y el Real Madrid ante ocho mismo rivales. "Contra los mismos equipos. 8 puntos. 8 y tal. Los recortes son de prensa de Madrid por la duda", se recogía.