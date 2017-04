Bauza atiza a Sampaoli: "Lleva meses hablando con la AFA, me divierte que lo niegue"

Edgardo Bauza ha hablado. Y no lo ha hecho precisamente para alabar a nadie sino para sacar el lático. El ex seleccionador de Argentina ha arremetido contra Jorge Sampaoli, quien suena y bastante fuerte para ser su sucesor en la Albiceleste, y ha afirmado que le "divierte" que niegue que haya tenido contactos con la AFA.

"Sampaoli lleva meses hablando con determinados dirigente de la AFA. No me parece ni lógico ni ético, pero la ética en el fútbol pierde siempre. No me molesta, simplemente me divierte. Me divierte que lo niegue, como hizo en una rueda de prensa reciente", comentó Bauza.

El ex técnico de Argentina, además, habla de Messi: "De ocho partidos, en cuatro no estuvo con nosotros y eso se nota. Miren lo que le hizo al Real Madrid. Tampoco jugamos amistosos, que eso sí lo podrá hacer Sampaoli. Es mentira que Messi arme al equipo y que elija al entrenador".