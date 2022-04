El sector inmobiliario tiene que apostar por la sostenibilidad y la digitalización

LEER MÁS Todos los Encuentros Directivos OBS Business School

Su pasión por el sector inmobiliario empezó hace más de veinte años gracias a una auditoría y hoy conoce de primera mano las necesidades de un sector que evoluciona y se reinventa. Con Anna Gener descubrimos que el parque de viviendas tiene algunas asignaturas pendientes a nivel de sostenibilidad y eficiencia y que el parque de oficinas ya tiene sellos y certificaciones. Un sector que a día de hoy aún es muy artesanal y, por eso, tiene que empezar a digitalizarse.

Con un currículo impecable, Anna Gener empezó a trabajar en el mundo de la auditoría con todo tipo de empresas y fue entonces cuando descubrió las posibilidades que ofrecía un sector como el inmobiliario. Conversando con Casilda Güell, Gener rememora aquella época cuando el distrito del 22@ en Barcelona empezaba a despuntar y “fuimos muy conscientes de cómo se estaba transformando la ciudad y de la cantidad de oportunidades que se podían generar si éramos capaces de atraer a las empresas adecuadas con el producto inmobiliario adecuado y el diseño urbanístico adecuado”. A día de hoy, destaca Gener, que el principal talento de la ciudad está concentrado en esa zona. Además, lo ejemplifica con un dato y es que en el 2000, este territorio representaba el 4% del PIB de Barcelona y ahora es el 16%.

Dos décadas que sirven para que la CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona haga una visión panorámica del sector con un optimismo moderado. Tras la crisis económica del 2008 y las derivadas ocasionadas por la pandemia y a raíz de la guerra en Ucrania, cree que ahora "todos los profesionales alumbramos un nuevo futuro". Un nuevo futuro con asignaturas pendientes que pasan, por ejemplo, por el parque de vivienda ya que es difícil acceder para determinados perfiles. "Estamos concienciados con toda esta problemática y tratamos de ponerle remedio”.

Más claro está el futuro del parque de oficinas que ahora exige un nuevo rol. Para Gener, el modelo de trabajo del futuro pasa por "un modelo más híbrido que habrá más flexibilidad. ¿Cuál es el ideal? Es lo que denominamos híbrido líquido. ¿Qué significa esto? Es el profesional el que decide dónde trabajará ese día, no la empresa quien le dice a ti te toca lunes y miércoles en tu casa o en la oficina. Este concepto de híbrido líquido que es que el profesional elige el puesto de trabajo en función de las tareas que tiene que hacer ese día o de sus circunstancias personales es lo ideal".

Durante este cuarto Encuentro Directivo de OBS Business School, Gener asume que se van a abrir nuevos negocios, pero lo que se plantea es "qué va a pasar con las tiendas, no van a ser espacios donde solo puedas ir a comprar un producto, sino que pasen más cosas, que vivas una experiencia o que recibas un servicio como puede ser un asesoramiento, como puede ser aprender algo". Añade que "todos los cambios, sobre todo si son provocados por una situación imprevista como ha sido un virus, pueden ser algo dolorosos pero estoy convencida de que saldrán productos muy interesantes que al final quien va a estar beneficiado es el consumidor de todos estos espacios”.

Cambios inminentes también en las naves logísticas y es que el auge del e-commerce, del comercio electrónico, obliga a tener más espacio para almacenar los productos. Esta previsión de stock es también una de las consecuencias de la guerra en Ucrania. En Catalunya, puntualiza Gener, hay cierta escasez de suelo logístico. Si hablamos de la ciudad de Barcelona, destaca que es un escaparate para muchos perfiles que deciden invertir en la capital catalana. “Esto es algo que para nuestra ciudad es una suerte porque el hecho de que vengan estos perfiles a invertir, estos perfiles que somos capaces de atraer son deseables para una ciudad para que el parque de viviendas, oficinas y logística esté renovado. Necesitamos este tipo de inversores y Barcelona a día de hoy está en esta posición”.

Algunas de las transacciones que ha llevado a cabo Anna Gener pasan por la venta de un edificio situado en la calle Balmes y que estuvo trabajando dos años en la operación o una más actual que es la sede de Glovo que se ubicará, precisamente, en el distrito del 22@.

Un éxito que se basa en el trabajo en equipo, en un colectivo con un objetivo común. Conversando con Casilda Güell, Gener incide en que "el siglo XXI va a ser el de los colectivos que cada uno, desde su diferencia, desde su visión y desde su personalidad aporta y valora al que es diferente a sí mismo. Ese colectivo de personas es el que va a ser capaz de dar con las soluciones más sofisticadas”. Como el liderazgo femenino aunque Gener da un paso más porque cree que "el equipo, el colectivo, es la clave de un liderazgo que podemos llamar femenino o podemos llamar del siglo XXI porque yo creo que a lo mejor deberíamos sacarnos la etiqueta género y hablar de liderazgos modernos".

La pandemia ha obligado al mundo entero a reinventarse y adaptarse a las nuevas situaciones en tiempo récord. Es una de las lecciones de estos dos últimos años. Por eso, las tendencias en el sector inmobiliario tienen que ir dirigidas "claramente, a la sostenibilidad. Es decir, tanto las ciudades como los edificios tienen que ser tendentes a cero emisiones porque nuestra industria es muy contaminante y no debe serlo y ya tenemos las herramientas a nivel técnico para que no lo sea. Y aquí te diría que lo que es el parque de oficinas y la nueva logística ya todos los edificios salen con sellos y certificaciones. Hay mucha conciencia y donde tenemos la asignatura pendiente es en el parque de viviendas. ¿Por qué? Porque tiene muchos años, porque es propiedad horizontal, porque requiere que para llevar a cabo esas actuaciones se ponga de acuerdo una comunidad de vecinos... Los fondos Next Generation son una buena oportunidad en este sentido".

Retos para un sector que tiene que centrarse también en la digitalización para poder asumir nuevos proyectos y mejorar los procesos ya existentes.