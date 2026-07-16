El equipo de ‘Una Tarde Más’: las voces que escucharás es tus tardes de verano

Onda Cero apuesta por sus tardes de verano con Una Tarde Más, un magazine dinámico y participativo dirigido y presentado por la periodista Alicia Heras.

Con un equipo de producción y redacción integrado por Pablo Moreno, Sara Moreira y Julio Vos, el programa se articula en torno a tres grandes bloques horarios bien definidos: el entretenimiento, la improvisación cómica y la crónica de viajes a las 19:00 horas; las mesas de debate generacional y servicio público a las 21:00 horas; y las secciones de divulgación especializada a partir de las 22:00 horas.

Una propuesta metodológica que sitúa la participación directa de los oyentes en el eje central de su línea editorial.

Presentadora y directora

Alicia Heras

Periodista al frente de este programa estival. Este verano lidera un espacio donde confluyen la actualidad, el humor, la cultura, los viajes y la divulgación científica, abriendo siempre las vías de contacto para que los oyentes propongan temas, resuelvan dudas y compartan sus propias historias.

Alicia Heras | Una Tarde Más

Producción y redacción

Pablo Moreno

Productor y guionista de Una Tarde Más. Participa en la organización diaria del programa, la preparación de los contenidos y la elaboración de los guiones de cada emisión.

Una Tarde Más | onda cero

Sara Moreira

Productora y redactora de Una Tarde Más. Se encarga de buscar historias, preparar entrevistas y secciones, y realizar el seguimiento de invitados y colaboradores.

Sara Moreira | Una Tarde Más

Julio Vos

Productor y redactor de Una Tarde Más. Participa en la preparación de contenidos, la producción de las secciones y la coordinación de invitados y colaboradores.

Julio Vos | Una Tarde Más

Humoristas

Cada tarde, nuestro elenco de humoristas pone a prueba su ingenio a través de juegos, charlas espontáneas e improvisaciones mano a mano con la audiencia.

Un espacio en el que cualquier anécdota de los oyentes puede convertirse en la mejor de las comedias

Pedro Llamas

Humorista, actor, guionista e improvisador con más de veinte años de trayectoria. Ha trabajado en formatos de referencia como Comedy Central, El Club de la Comedia y el espectáculo teatral Corta el Cable Rojo.

Pedro Llamas | Una Tarde Más

Manu Badenes

Actor, cómico, presentador y guionista. Formado en Los Ángeles tras ser galardonado con una beca Fulbright, ha participado en el espectáculo The Hole, en Comedy Central y en una amplia variedad de producciones para teatro y televisión.

Manuel Badenes | Una Tarde Más

Yago Valverde

Actor y cómico con un bagaje que abarca desde el teatro clásico hasta el stand-up y la improvisación. Es además el cocreador de PalabrerIA, una innovadora propuesta escénica que fusiona comedia e inteligencia artificial.

Yago Valverde | Una Tarde Más

Bhonny Lorenzo

Comediante, improvisador y pianista venezolano afincado en España. En su propuesta artística entrelaza la música, la creación de personajes y la improvisación para abordar temas tan universales como la identidad, la migración y la vida cotidiana.

Bhonny Lorenzo | Una Tarde Más

Anaís Constela

Cómica, presentadora y creadora del proyecto No Somos Nadie. Aprovecha su experiencia previa como guía de viajes para dar vida a desternillantes relatos humorísticos que ya siguen cerca de medio millón de personas en redes.

Anais Constela | Una Tarde Más

J. Piqueras

Humorista y podcaster que destaca por su original combinación de stand-up, improvisación y psicología. Habla abiertamente sobre relaciones de pareja, sexualidad y salud mental desde una perspectiva humorística y libre de tabúes.

J. Piqueras | Una Tarde Más

Sara Drama

Cómica y apasionada de la radio que encuentra su principal fuente de inspiración en las pequeñas tragedias cotidianas, las conversaciones surrealistas de la calle y los pequeños tropiezos del día a día.

Sara Drama | Una Tarde Más

Alex Gozalo

Alex Gozalo es un cómico, guionista y locutor madrileño con amplia experiencia en la escena del stand-up, su estilo versátil combina monólogos clásicos, improvisación (crowdwork) e incluso canciones cómicas.

Alex Gozalo | Una Tarde Más

Fran Pati

Cómico de estilo directo, cercano y desenfadado. Posee una gran habilidad para encontrar el humor en las situaciones más rutinarias, fusionando de forma natural el monólogo y la improvisación para conectar de inmediato con el público.

Fran Pati | Una Tarde Más

Joseph Ewonde

Cómico y creador de personajes que convierte el ambiente de un aeropuerto en un disparatado universo humorístico. En su sección ¡A Lo Low Cost!, dará voz tanto a los viajeros como a los trabajadores que se toman muy en serio el reto de llegar a su destino.

Joseph Ewonde | Una Tarde Más

Richard Salamanca

Cómico con experiencia en El Club de la Comedia y guionista profesional. Actualmente compagina su faceta creativa con su labor como animador de público en el programa de televisión El Hormiguero.

Richard Salamanca | Una Tarde Más

David Puerto

Cómico, guionista y presentador del podcast Pan de Gambas. Ha convertido la interacción y la improvisación con los asistentes en una seña de identidad tan fuerte que, a veces, se olvida de su propio guion. Lleva cinco años llenando teatros con un espectáculo único y diferente cada noche, demostrando que el mejor chiste puede estar sentado en la primera fila.

David Puerto | Una Tarde Más

En Ruta

Conectamos diariamente con viajeros infatigables que recorren el mundo utilizando los medios más diversos: desde furgonetas, bicicletas y coches, hasta barcos o una simple mochila. A modo de cuaderno de bitácora, nos relatan en directo sus rutas, avances e historias mientras dan la vuelta al planeta.

Javi de la Fuente

Viajero, deportista y creador de contenido que decidió dejar su empleo para recorrer Latinoamérica como mochilero. Su travesía está guiada por el deporte, el aprendizaje constante y el intercambio cultural con las personas que encuentra a su paso.

Javier de la Fuente | Una Tarde Más

2xAhíxElMundo: Keka y Manu

Una pareja que recorre el mundo en una furgoneta camper y comparte el viaje sin guiones, filtros ni postureo.Cuentan los grandes destinos, los rincones inesperados y todo lo que ocurre por el camino.

Keka y Manu | Una Tarde Más

Seguimos de viaje: Vero y Marc

Vero y Marc recorren el mundo en una Renault 4L F6 de 1986 llamada Llauneta. Su viaje demuestra que muchas de las barreras que parecen detenernos solo existen en nuestra imaginación.

Vero y Marc | Una Tarde Más

La Vuelta en Vertical: Paula y Pedro

Capitanes de la primera expedición que pretende circunnavegar el planeta atravesando ambos círculos polares y los cinco océanos. Una aventura convertida también en plataforma de concienciación sobre el cambio climático.

La Vuelta en Vertical: Paula y Pedro | Una Tarde Más

Natalia Lartitegui

Viajera y aventurera que recorre África en bicicleta después de varios años viajando sola por el mundo. Ya ha superado los 8.000 kilómetros y atravesado diez países africanos.

Natalia Lartitegui | Una Tarde Más

Mesa de expertos- radio servicio

Cada tarde, a las 21, el programa abre un espacio de diálogo bidireccional entre profesionales y oyentes para tratar las cuestiones que más nos preocupan en el día a día. Una hora dedicada a resolver dudas prácticas, compartir experiencias y ofrecer herramientas útiles frente a los retos cotidianos.

Mesa generacional de mayores

Un espacio de debate donde oyentes jubilados y especialistas analizan sin clichés ni tópicos las realidades propias de esta etapa vital. Se abordan asuntos como la salud, la economía doméstica, la vivienda, las relaciones personales, la tecnología, el ocio y el emprendimiento de nuevos proyectos.

Mesa generacional de jóvenes

Un espacio de conversación con jóvenes y especialistas sobre los temas que marcan su día a día.

Empleo, vivienda, estudios, relaciones, salud mental, redes sociales y expectativas de futuro, contados desde su propia experiencia y sin prejuicios.

Manuel Molina

Periodista de Onda Cero, Mas de uno.

Manuel Molina | Una Tarde Más

Rubén Santos

Periodista de Onda Cero, Mas de uno.

Rubén Santos | Una Tarde Más

Gema Soubrier

Periodista de Espejo Público, Antena3.

Gema Soubrier | Una Tarde Más

Christian Calcerrada

Periodista de laSexta Noticias.

Christian Calcerrada | Una Tarde Más

La hora de las 22:00

Una Tarde Más abre su bloque de divulgación especializada para charlar con destacados protagonistas y científicos del ámbito del cine, la cultura y el cosmos. Los viernes, la música adquiere un protagonismo especial con artistas invitados y relatos sonoros para despedir la semana en la noche del viernes.

Un lugar al que volver a través de un libro

Conversaciones sobre medioambiente, sostenibilidad y cambio climático contadas de forma cercana.

Expertos, investigadores y proyectos nos ayudarán a comprender qué está ocurriendo en nuestro entorno y cómo podemos protegerlo.

Elena Filgueira

Librera y creadora de contenido al frente de Vigo de Papel .

Recomendará libros capaces de llevarnos a lugares conocidos, soñados o todavía por descubrir.

Elena Filgueira | Una Tarde Más

Luz Verde, conversaciones climáticas

Los lunes y viernes Una tarde más tiene conversaciones sobre medioambiente, sostenibilidad y cambio climático contadas de forma cercana. Expertos, investigadores y proyectos nos ayudarán a comprender qué está ocurriendo en nuestro entorno y cómo podemos protegerlo.

Conversaciones climáticas

Un espacio dedicado al medioambiente, la sostenibilidad y los retos climáticos.

Historias, expertos e iniciativas para comprender cómo está cambiando nuestro entorno.

Inspección de guardia

Sección de true crime conducida por Beatriz Osa, en la que se reconstruyen al detalle los casos criminales más impactantes de las últimas décadas. Un análisis riguroso para conocer el avance de las investigaciones policiales, los procesos judiciales y las preguntas que siguen sin respuesta.

Beatriz Osa

Periodista especializada en sucesos y tribunales, con veinte años de trayectoria en laSexta.

Es autora de 'Olor a muerte en Pioz' y copresentadora del podcast de true crime 'Caso'.

Bea Oso | Una Tarde Más

Aventuras sonoras

Sebastián Álvaro, creador del emblemático programa Al filo de lo imposible, y Javier Álvaro, director y guionista audiovisual, recuperan grandes expediciones e historias de exploración. A través de testimonios, sonidos de archivo y recuerdos, convierten la aventura en una experiencia puramente sonora para trasladar al oyente a los puntos más extremos del planeta.

Sebastián Álvaro y Javier Álvaro

Sebastían Álvaro y Javier Álvaro | Una Tarde Más

Diario: atmósferas cotidianas

Nazim Zárate propone un viaje sensitivo por el norte de España utilizando las voces, las costumbres y los paisajes sonoros de cada región. Una invitación a descubrir la geografía y sus gentes prestando atención a lo que solo se puede conocer escuchando.

Nazim Zárate

Recorrerá el norte de España a través de sus voces, costumbres y paisajes sonoros.

Una invitación a descubrir el territorio cerrando los ojos y escuchando.

Nazim Zarate | Una Tarde Más

La Intrahistoria:

Un rincón dedicado a la divulgación histórica y las curiosidades del pasado de la mano de un equipo de especialistas.

Javier Traité: historia de la vida cotidiana

Historiador y divulgador experto en relatar cómo era el día a día de las personas comunes en épocas pasadas. Colaborador habitual en formatos de televisión, radio y pódcast de historia.

Javier Traite | Una Tarde Más

Teresa Serrano: historia de la moda

Estilista, diseñadora y docente de moda e imagen. Analiza cómo el vestuario de cada época es el reflejo directo de la identidad y de los cambios sociales del momento.

Teresa Serrano | Una Tarde Más

Patricia González Gutiérrez: historia de las brujas

Doctora en Historia y especialista en las áreas de mujer, cuerpo y sexualidad en la Antigüedad. Autora de diversos ensayos y directora de la cabecera de Arqueología e Historia de la editorial Desperta Ferro.

Patricia Gonzalez | Una Tarde Más

Miguel A. Delgado: las damas del cielo

Escritor, periodista, editor, traductor y comisario de exposiciones. Su sección se centra en rescatar la memoria de aquellas figuras clave que quedaron olvidadas tras los grandes descubrimientos de la ciencia.

Miguel Ángel Delgado | Una Tarde Más

Agustín Medina: historia de los refranes

Reconocido creativo publicitario, escritor y conferenciante internacional. Se encarga de desvelar el origen y la evolución de las frases hechas y refranes que seguimos utilizando en nuestra rutina diaria.