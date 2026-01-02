Sira Rego: "Reducir la jornada laboral también es un derecho de los niños, para disfrutar más de sus padres"

Antes de responder a las preguntas de tres pequeños entrevistadores con sus cartas a los Reyes Magos bajo el brazo, la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego cruzó el umbral del improvisado "salón de casa" que cada tarde levanta en la radio el programa 'Una tarde más', de Onda Cero, conducido por la periodista Alicia Heras.

Entre árbol de Navidad encendido y abrigos colgados al fondo, la ministra convirtió la entrevista en una conversación a corazón abierto sobre la pobreza infantil, el uso de las pantallas, el derecho al juego y el futuro de toda una generación que, como recordó, "tiene mucho que decir sobre las decisiones del país".

"Es un privilegio ser ministra de Infancia", aseguró Rego, que se mostró cercana, didáctica y contundente en varios de los temas que marcan su labor en el Gobierno.

"Tenemos una deuda con la infancia de este país"

Durante la charla, Rego insistió en que la pobreza infantil sigue siendo una deuda pendiente de España. "Somos un país con recursos; se trata de voluntad política", afirmó. Además, adelantó que su departamento trabaja en un pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil y en una prestación universal de crianza de 200 euros por hijo de 0 a 18 años.

"Queremos que el Estado juegue un papel activo como garante del bienestar de los niños y las niñas", defendió.

Pantallas, deberes y tiempo para jugar

Rego explicó a los pequeños entrevistadores que una de sus prioridades es asegurar un entorno digital seguro. Recordó que su ministerio impulsa una ley para regular el uso de pantallas, incluyendo un control parental por defecto y la verificación de edad para acceder a contenidos inapropiados.

"Es imprescindible que protejamos a los niños y niñas en el entorno digital", subrayó.

Ante la petición de Alma de "prohibir los deberes los viernes", la ministra respondió entre risas: "Yo estoy en contra de los deberes los viernes". Añadió que los niños deberían tener más tiempo libre para jugar y estar con sus familias.

Una de las niñas durante la entrevista | ondacero.es

"Reducir la jornada laboral también es un derecho de los niños"

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Nuno le preguntó si sus padres tenían tiempo para jugar con ella. Rego aprovechó para lanzar un mensaje claro: "Reducir la jornada laboral no solo es un derecho de los trabajadores, es también un derecho de los niños".

Para la ministra, disponer de más tiempo en familia es esencial para "garantizar la felicidad y el bienestar infantil".

Palestina, una herida personal

La conversación adquirió un tono más íntimo cuando Alma le preguntó por sus orígenes palestinos y si podría ver a su familia por Navidad. "No puedo volver allí porque no me lo permiten", confesó, visiblemente emocionada. "Vivo con dolor, pero también con la convicción de que debemos apoyar el derecho del pueblo palestino a vivir en paz y con dignidad".

Los pequeños entrevistadores realizan sus cuestiones a la ministra Rego | ondacero.es

Una ministra que escucha a los niños

Entre bromas, confesiones y reflexiones sobre el juego, la educación o la política, Sira Rego dejó claro que pretende que su ministerio sea "el ministerio de los niños y de las niñas". Incluso invitó a Nuno, Marta y Alma a visitarlo: "Allí siempre sois bienvenidos y bienvenidas".