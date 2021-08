El influencer y científico Pablo Barrecheguren salta de las redes al papel con la publicación de 'Neurogamer'

Pablo Barrecheguren es un científico español, doctorado en biomedicina por la Universidad de Barcelona, que ha emprendido la labor de la divulgación científica vía redes sociales. El Dr. Pablo Barecheguren cuenta con más de veintiocho mil seguidores en su cuenta de Twitter, plataforma que ha aprovechado para transmitir todos sus conocimientos científicos de manera sencilla y concisa.

"Yo creo que la ciencia siempre ha interesado mucho, pero quizá antes era un poco menos accesibles. Ahora las redes sociales han facilitado el acceso", expresaba Barecheguren antes de criticar el "poco espacio" que los medios de comunicación convencionales otorgan a la ciencia a pesar de que "la ciencia gusta". El científico está convencido de ello y por eso ha decidido formarse en la Comunicación Audiovisual para continuar transmitiendo conocimiento a través del arte, no solo audiovisual, sino también literario.

De las redes al papel

Pablo Barecheguren acaba de publicar Neurogamer: cómo los videojuegos nos ayudan a comprender nuestro cerebro y El cerebro humano explicado por Dr. Santiago Ramón y Cajal, dos libros que pretenden aproximar el mundo de la ciencia a toda la sociedad, en el segundo caso, de la mano de uno de sus grandes referentes de la juventud: Ramón y Cajal. No obstante, el científico reconocía que no podría obviar la influencia Pío del Río Ortega, un científico con menos repercusión porque no recibió el Nobel", manifestaba.