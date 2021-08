El Hematocrítico lleva la salud mental a 'Un alto en el Camino'

El Hematocrítico es una de las estrellas de Twitter de nuestro país, con cerca de 144.223 seguidores en esta red social. Miguel López, además de tuitero, es profesor de infantil, primaria e inglés, y escritor de literatura infantil. Hoy nos cuenta cómo tratan las redes sociales temas relacionados con la salud mental y nos plantea múltiples recomendaciones: desde Metallica con Miley Cyrus hasta Colombo, una serie dirigida por Steven Spielberg.

A continuación, presenta al periodista y escritor Noel Ceballos a quien entrevista junto a Susana Pedreira. Por último, este maestro de vocación aprovecha para fomentar la lectura desde una perspectiva que trascienda las aulas: "yo siempre recomiendo que los niños lean un poco todos los días, pero me gusta que sea una lectura por placer, no para que el profe de lengua no se dé cuenta de que no leíste en verano", concluía el tuitero.