Ciencia: ¿Por qué es tan grande la cabeza?

En la cabeza hay también muchas otras cosas aparte del cerebro, lo más obvio es el cráneo, pero también envolviendo el cerebro hay unas capas de tejido que se denominan meninges, también hay líquido, todo un poco para que el cerebro esté bien, protegido contra movimientos bruscos, golpes… y tenga un poco todo lo que necesita. Y todo esto también pesa. Es un poco como una embrazada, que el feto pesa pero entorno a él se desarrollan una serie de estructuras que también pesan lo suyo. Si quitamos todos los periféricos, resulta que el cerebro humano pesa 1´2 máximo 1´5 kilos.

Además, Suzana Herculano-Houzel asegura que decir que la cabeza no es tan grande como crees puede herir muchas sensibilidades intelectuales, pero más grande, un cerebro, no siempre significa más potente. Esto es algo que Suzana ha visto: no todos los cerebros se forman siguiendo las mismas normas.

El tamaño cerebral no es el único factor del cual depende la inteligencia de un animal porque no todos los cerebros se han formado del mismo modo: por ejemplo, en los cerebros que no son de primates, conforme aumenta el tamaño del cerebro aumenta el tamaño medio

De las neuronas que lo forman y por lo tanto disminuye la densidad neuronal. Esto hace que si un roedor tuviera un cerebro de 100.000 millones de neuronas (el cerebro humano tiene 86.000 millones), este cerebro pesaría 30 kilos y pertenecería a un cuerpo de más de 80 toneladas de peso. O sea, vaya rata. Sin embargo, en los primates el tamaño de las neuronas se mantiene constante aunque el cerebro aumente.